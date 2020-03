Co se děje kolem Nezmara? Chtěl bych to nechat bez komentáře, řekl kouč

Před blížícím se nedělní ligovým derby se znovu spekuluje, jak je to s pozicí jednoho z hlavních „architektů“ současné fotbalové Slavie.

Deník Sport přinesl informaci, že Nezmar se ze své pozice ve Slavii stáhl či dokonce, že měl v klubu údajně skončit.

Server sport.cz zase tvrdí, že někdejší výborný útočník Slavii neopustil a v nejbližších měsících to ani nemá v plánu.

„Vnímá odpovědnost za budování nového týmu. Ale současně není tajemstvím, že stoprocentně spokojený s vnitřním nastavením klubu stále není,“ píše sport.cz.

Každopádně vztah Nezmar a Slavia už krizí prošel. Vystudovaný inženýr ekonomie o odchodu uvažoval několikrát.

Nejdřív kvůli neshodám s tehdejším generálním ředitelem Janem Krobem. Ze Slavie nakonec v závěru roku 2018 odešel Krob.

Naposledy se jeho rezignace řešila v prosinci 2019. Tehdy podal v klubu výpověď z pozice člena představenstva, zároveň nebyl spokojený s vnitřním nastavením klubu.

Například mu mělo vadit, že byl v některých případech obcházen. Také se cítil unavený, vyčerpaný z výkonu náročné profese a nekonečného cestování mezi Prahou a Libercem, kde má rodinu.

V lednu se zdálo, že se všechno urovnalo. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík dal na svůj twitterový účet společnou fotografii, z příspěvku vyplývalo, že Nezmar pokračuje. „Nekončíme, ještě jsme ani nezačali.“

Posledního ledna však Nezmarovi vypršela výpovědní lhůta. Před pár dny Tvrdík informoval, že je na další spolupráci s Nezmarem domluvený.

„Honza zůstal naší největší posilou. Je tu dva roky a v klubu nastavil určité věci. Má jiné uvažování než my všichni. My jsme neřízené střely, on má nejvyšší míru odpovědnosti. Kdyby tu nebyl, bylo by to složité,“ řekl nedávno Trpišovský.

Do toho však přišla čtvrteční zpráva Deníku Sport. Na ni Tvrdík reaguje odmítavě. „Jan Nezmar je viceprezidentem pro sport a na tuto pozici má uzavřenou platnou pracovní smlouvu,“ napsal na twitter.

Skutečnost by mohl pomoci ozřejmit sám Nezmar, ale ten se k situaci nevyjadřuje. A trenér Trpišovský svým čtvrtečním vyjádřením jasno nevnesl.