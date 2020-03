Slavia doufá, že do derby uschopní Bořila i Ševčíka. Připraven je Takács

„Momentálně nejsme v úplně dobrém stavu, i když dnes se to trochu zlepšilo,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský na čtvrtečním odpoledním setkání s novináři. „Přitom včera nám chybělo celkem šest hráčů z kádru, dnes se dva vrátili.“

Dobrou zprávou je lepšící se stav obránce Bořila a záložníka Ševčíka.

Bijec na levé straně obrany, osobnost, nepříjemný hráč pro každého soupeře.

A šikovný fotbalista, tvůrce hry, který připravuje šance pro spoluhráče i dokáže dát gól.

Absenci Bořila se Ševčíkem slávisté silně pocítili v posledním utkání na Slovácku, kde podlehli 0:2.

„Bylo vidět, jak nám chyběli. Jsou to hráči, kteří tady s námi jsou delší dobu. Jinak už tady moc hráčů, kteří jsou ve Slavii déle než rok, není,“ přemítal Trpišovský.

„Honza Bořil je dokonce kapitán a oba mají s derby zkušenosti, což bude rozhodující faktor. K tomu jejich typologie, posty. Byl by to velký zásah, kdyby znovu chyběli. Proto se snažíme, aby byli k dispozici,“ řekl slávistický kouč.

Slavia, po podzimu suverénní lídr ligy, do jara neodstartovala dobře. Podlehla na Bohemians i na Slovácku, porazila jen Opavu.

Trpišovský za pochodu mění kádr, pryč jsou opory Souček, Hušbauer, Škoda i ofenzivní poctivec Van Buren. Noví hráči je zatím nenahradili.

„Je to hektické období, hodně pracujeme, jsme mnohem víc času na hřišti i u videa. Co jsme na podzim zvládli za jeden den, teď jsme měli rozložené do tří dnů,“ podotkl Trpišovský.

Ševčík už byl na hřišti, ale s týmem ne. „Zkoušeli jsme, jak jeho tělo po nemoci zareaguje na zátěž. Cítí se postupně líp. I Bořil je na tom líp, ale ten ještě netrénoval,“ upřesnil Trpišovský.

Stoper či defenzivní Takács je zraněný od zimní přípravy, na jaře ještě nenastoupil, ale k návratu do zápasů je blízko.

„Od pondělí je v plném tréninku, na derby bude v nominaci. Poslední dva dny jsme trénovali víc a uvidíme, jak na tom bude. Jestli třeba tak dobře, aby šel do derby od začátku.“

Derby je pro Slavii testem, jak nově se tvořící tým obstojí na české poměry v mimořádném utkání. „Atypický zápas, všichni jsou na něj zvědaví. Pro nás je dobře, že hrajeme doma. A taky je dobře, že pro prohře na Slovácku máme hned derby,“ podotkl kouč.