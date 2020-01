Největší posila? Že Nezmar zůstal, řekl kouč Slavie. Mluvil i o lákavé nabídce

Slávistické veřejnosti zatrnulo, když se před Vánoci v médiích rozletěla zpráva o Nezmarově údajné výpovědi.

Přes svátky se však situace zjevně uklidnila – klubový šéf Jaroslav Tvrdík umístil v úterý večer na Twitter fotku, na které drží sportovního ředitele i kouče kolem ramen. Připojil výmluvný popisek.

„Nekončíme, ještě jsme ani nezačali! Těšíme se na vás!“

„Jsem rád, že je všechno při starém,“ oddechl si Trpišovský po prvním utkání zimní přípravy s Ústím nad Labem (0:1). „Je to pátá sezona, kdy jsme na něj zvyklí. A je už na něj zvyklá cela Slavie,“ zdůraznil.



Nezmar je v klubu od listopadu 2017 a je důležitou osobností ve vedení, klíčovou postavou současného červenobílého vzmachu. Za jeho propíraným potenciálním odchodem měly stát údajné neshody s Tvrdíkem ohledně ekonomického směřování Slavie.

„Když jsme o tom s majitelem mluvili, řekl jsem, že Nezmarovo setrvání je alfa a omega celé momentální sportovní stránky klubu. Jeho záběr je obrovský: každý vidí hlavně áčko, ale je tam ještě spousta věcí kolem mládeže, akademie, skautingu, ať už zahraničního, nebo českého - to vše je navázané na něj,“ líčil Trpišovský. „Kdyby odešel, dotkne se to nejen nás (trenérů), ale i celé Slavie.“

Oba mají na fotbal velmi podobný pohled, je zřejmé, že si velmi dobře rozumějí – ostatně to naznačuje jejich dlouholetá spolupráce, která začala v Liberci. Proto vám nepřijde nijak přehnané, když slávistický trenér prohlásí: „Že Nezmič zůstává, je největší posila v tomhle přestupním okně.“

Trpišovský naznačil, že se s Nezmarem o jeho pozici a potenciálním odchodu bavil. Podrobněji rozebírat to však nechtěl.

„Jde o jeho osobní věc, chci, aby si to okomentoval sám. Já mu jen řekl, že budu šťastnej, když bude pokračovat. Že si to bez něj neumím představit.“



Nezmarovo rozhodnutí neopustit Slavii mimochodem ulehčilo trenérovo přemýšlení o lukrativní nabídce ze zahraničí. O Trpišovského a jeho kolegy stál Lokomotiv Moskva, podzimní účastník Ligy mistrů a v současnosti pátý tým ruské ligy s bodovým mankem na druhou příčku. A vyptávají se i další kluby.

Když o lákavém lasu ze zahraničí mluvil s novináři, Trpišovský konkrétní být nechtěl.

„Byla to hodně zajímavá věc. Ze zajímavého prostředí, z kterého už to nikdy nemusí přijít. Byla to rána z čistého nebe. Chvíli jsme se o tom bavili, ale jsme tu maximálně spokojení. Nezmič tu je a zůstává, což tomu samozřejmě nahrává,“ podotkl trenér.



„Naše spokojenost a touha budovat tenhle klub je taková, že si neumím představit, co by muselo přijít, aby to změnilo naše uvažování.“