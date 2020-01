Doufám, že Zima přijde, přeje si Trpišovský. Další přestupy neplánuje

Zima patří k nejvýraznějším olomouckým talentům.

V závěru loňského podzimu ve svých devatenácti naskočil do ligy. Odehrál celé utkání ve Zlíně (0:1) a víc než šedesát minut proti Bohemians (1:1).

Víc šancí mu trenér Radoslav Látal plánuje dávat během jara, byť prosadit se na úkor kapitána Beneše, Jemelky, který je v širším reprezentačním kádru, či Štěrby to bude mít těžké.

Ve Slavii by ho čekala větší konkurence, reprezentant Kúdela, nová akvizice Takács, Frydrych. V kádru je i Hovorka, který se zotavuje po operaci kolene.

Zimu by si Slavia během jara postupně připravovala na další sezonu, trenér Trpišovský v něm vidí velký potenciál.

„Doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce, aby s námi mohl odletět koncem ledna na soustředění do Portugalska. To je pro nás moc důležité,“ zdůraznil Trpišovský.

Zima je vysokým typem stopera, vyrostl téměř ke dvěma metrům. Je šikovný, nebojí se hrát s míčem, je rychlý, druhý Roman Hubník, říkají o něm v Olomouci. Na Slavii by si věřil.

„Byla by to velká výzva, ale i velká možnost, kterou bych rád využil. Přece jen jsem mladý a mám toho před sebou ještě hodně. Je to mezistupínek ještě do lepších lig v zahraničí,“ řekl Zima před pár dny.

Olomouc první nabídku Slavie smetla ze stolu, šlo přibližně o třináct milionů korun. Sigma by si ráda vedle peněz vyjednala i významný podíl z případného dalšího prodeje.

Ale olomoucké vedení musí při řešení přestupu brát ohled ještě na jednu záležitost: zatrhlo přestup jinému stoperovi Jemelkovi, za kterého Almaty dávalo 25 milionů korun. Pokud by dalo souhlas Zimovi, Jemelka by to mohl brát jako velkou křivdu...

Vedle Zimy už Slavia další příchody nechystá. „Může dojít jen ke kosmetickým změnám,“ zmínil Trpišovský v rozhovoru pro klubový web. „Nebo může dojít na případný odchod nějakého hráče do zahraničí. Poslední dva tři dny v termínu se může stát cokoli, klidně může přijít taková nabídka, která tím vším totálně zahýbe. Ale myslím si, že k tomu nedojde.“

Pro jarní část Fortuna ligy, v níž Slavii čeká jen patnáct ligových zápasů, chce mít Trpišovský v kádru dvacet hráčů do pole a tři brankáře.

Dostat se do týmu mohou i mladíci z klubové akademie. Sirotník, Kosek, Křišťan, Langhamer, Joao Felipe absolvovali kondiční soustředění ve Španělsku, z kterého se slávisté vrátili v pátek nad ránem.

„Měli by v tom být i dva až tři mladí hráči, kteří by s námi zůstali třeba půl roku a pak se přesunuli buď do užšího kádru, nebo by šli někam hostovat,“ upřesnil Trpišovský.

Posilami jsou jen mladý záložník Hellebrand ze Slovácka a liberijský středopolař Oscar Dorley z Liberce.

V minulých dnech ze Slavie odešli útočníci Škoda (Rizespor) s Van Burenem (Den Haag) a záložník Hušbauer (Drážďany).

V kádru tak zůstali jen dva klasičtí útočníci Tecl a Júsuf. Na hrotu může nastoupit Olayinka i Masopust, kteří tuto roli plnili v Lize mistrů.

„Další alternativou je také Joao Felipe. Na herní soustředění s námi pravděpodobně poletí i jeden útočník z mládeže, kterého bychom si rádi trochu proklepli v zátěži,“ podotkl Trpišovský.