Nezmar: Chceme tým udržet, včetně Součka. Naše ambice se dají posouvat

„Sezona ještě neskončila, takže o tom, co nám přinesla, si popřemýšlím až na konci,“ říkal Nezmar, když měl vybrat nejpůsobivější moment. „Ale větší emoce než v zápase Evropské ligy se Sevillou jsem asi ještě ve fotbale nezažil - a to už v něm působím nějakou dobu.“

A titul? Je zasloužený?

Dávali jsme spoustu gólů, hráli pěkný fotbal. Netvrdím, že to bylo bez zaškobrtnutí, někdy to mohlo vypadat jinak, ale celkově musím už vzhledem k náročnému programu před všemi smeknout. Doufám, že do posledních dvou zápasů si emoce a koncentraci udržíme.

Jak titul budete slavit?

Doufám, že nijak, když nás ve středu ještě čeká pohár (úsměv). Předpokládám, že to nebude úplně bez oslav a bez alkoholu, ale věřím, že to ustojíme, protože chceme sezonu dotáhnout k double. Tenhle cíl je ještě před námi.

Titul už jste vyhrál s Libercem, je tenhle jiný?

Jiný je v tom, že už nejsem na hřišti. Ale samozřejmě, že v Liberci to vždycky bylo spíš překvapení, zatímco ve Slavii... Ne, že by to snad bylo jasné, že titul musíme získat, ale díky podmínkám, které tady máme, je to automatický cíl. Proto teď kromě radosti cítím i úlevu, že jsme to zvládli.

Cítili jste v závěru tlak?

To je otázka spíš na hráče a trenéry, ale já cítil, že se stupňuje. Připravovali jsme se na to, že nadstavba bude trochu jiná soutěž, jiný sport. Hrálo se prakticky o šest bodů v každém zápase, tlak byl jednoznačně větší.

Dalším cílem je pro vás Liga mistrů?

Jednoznačně. Ale víme, jací soupeři se nám tam rýsují, včetně Ajaxu. Takže nějaké větší hodnocení si nechám na jindy.

Máte představu, jak kádr posílíte?

To samozřejmě máme. Ale jména ani pozice nechci prezentovat, protože sezona ještě nekončí. Čekají nás dva zápasy a kluci se na ně musí soustředit. Nechci do toho vstupovat žádným prohlášením.

Jak těžké bude udržet tým pohromadě?

Zájem o naše opory je a bude dál. Ale všichni - včetně hráčů - vnímáme, že ambice se ještě dají posouvat. Myslím tím hlavně Ligu mistrů. I u hráčů tohle povědomí v momentě, kdy se bude lámat chleba, určitě bude znát. Věřím, že se nám kádr podaří udržet plus minus pohromadě.

Včetně Tomáše Součka, nejžádanějšího hráče týmu?

Platí to i pro něj. Tomáš je jeden z našich nejdůležitějších hráčů, je to velké téma. Ale věřím, že společnými silami a komunikací se to podaří ustát. Jsem přesvědčený, že i tady může ještě Tomáš udělat jeden krok nahoru a že se to vyplatí i jemu.

Nebylo by pro něj lepší jít ven?

Věřím, že to, co máme teď ve Slavii nastaveno, by mu jen pomohlo. I směrem k přestupu do zahraničí. Jsem přesvědčený, že by tady neztrácel čas.