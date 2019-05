Neměli jsme slabinu, je to úleva, řekl Trpišovský po titulu. A vyzdvihl Vrbu

S Libercem postoupil do skupiny Evropské ligy, se současným slávistickým týmem během první sezony vyhrál pohár.

Na tu letošní ale (nejen) slávisté budou ještě dlouho vzpomínat.

Fantastická jízda do čtvrtfinále Evropské ligy, kde Trpišovského svěřence zastavila až Chelsea. Ligový titul téměř ve stylu start cíl, jen dvě kola na začátku ročníku Slavia nevedla tabulku. A finále poháru, kde může ve středu proti Baníku stvrdit veleúspěšnou sezonu.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli. Když vidíte, jak fanoušci brečí štěstím, zahřeje vás to víc než poháry a trofeje. Právě to, že můžeme spoustě lidí přinést momenty radosti, to je nejvíc,“ řekl Trpišovský poté, co si Slavia pojistila první příčku remízou s Baníkem (0:0).

„Po mém příchodu do Slavie to nebyly snadné chvíle. Musíte hned vyhrávat, každý si myslel, že už za měsíc budeme hrát tak, jak jsme si řekli. Jsem rád, že jsme se postupem času k titulu proútočili,“ pokračoval.



Jak se teď cítíte? Je to úleva, radost?

Teď bych použil slovo úleva. Je to za námi, zvládli jsme to, hráli jsme o to dlouho a až teď máme definitivu, proto úleva. Všechny ty věci mi dojdou postupem času. Celkově jsou to krásné pocity, udělali jsme radost tolika lidem v republice, těm, co nás dorazili podpořit sem.

Máte nejvíc bodů, dali jste nejvíc gólů, nejméně jste inkasovali, máte nejmíň porážek. Je to i díky těmhle statistikám zasloužený titul?

Jsem šťastný, jak jsme se prezentovali. Jestli jsme měli krizi, tak si ji nevybavuju. Ne vše se povedlo, prohráli jsme třeba v Plzni, ale vždy jsme dokázali následující týden reagovat. Nebylo období, kdy se nedařilo. Za milníky a rekordy jsem rád, ale získali jsme titul až v předposledním kole, klobouk dolů před Plzní, jak držela krok.

Dlouho s vámi vytrvala v boji o prvenství.

Chtěl bych vyzdvihnout trenéra Vrbu, je tam dva roky a získal titul, hrál jarní část Evropské ligy, ten jeho návrat je neuvěřitelný. Plzeň byla strašně těžký soupeř, to všechno nás donutilo dostat ze sebe to nejlepší. A ty naše statistiky naznačují, že jsme pro titul museli udělat všechno.

Co bylo pro titul zásadní? Třeba že jste byli nejlepší i na hřištích soupeřů?

Určitě to je jeden z aspektů. Sezona byla ale tak dlouhá, že musíte být nejlepší ve všem. Nemůžete mít slabinu a já si troufnu říct, že jsme slabší stránku neměli. Kdybychom ji měli, nedotáhli bychom to. Klukům jsem na začátku sezony říkal: musíte se vyrovnat se všemi překážkami. Celou dobu jsem jim to opakoval.

Budou dneska slavit?

Nejsem tak naivní, abych si myslel opak. Ale je výhoda, že to po cestě vlakem z nich vyprchá. Nechci a nemůžu jim nic zakazovat, neměl bych na to žádné páky, je to jen na nich. Všichni si ale uvědomujeme, že chceme dotáhnout double, chceme ve středu navázat v poháru, chceme dvě trofeje. Proto máme zítra trénink, musíme se připravit, protože Baník je silný soupeř.

Dnes jste měli víc ze hry spíš vy, ale i Ostrava zahrozila. Byly to nervy?

Člověk to prožívá, ale věřil jsem mužstvu, vím, jak je silné. Věřili jsme si, že to zvládneme. Po těžkých týdnech a zápasech jsme si dovolili věci, které nás zdobily celou sezonu. Ač to nebyl úplně top výkon, věřil jsem, že to dotáhneme, že neinkasujeme. Šlo jen o to, pohlídat si standardky, z těch se může stát cokoliv.

Po jednom z ostravských rohů přišla v závěru nebezpečná rána Kuzmanoviče.

To byl jeden z klíčových momentů zápasu. Odraženej balon, trefí to dobře a vy vidíte, jak to letí na bránu... Zatrnulo mi, za poslední měsíc a půl nám tam z takové dálky napadalo všelicos. Ale Ondra Kolář dobře zareagoval, naštěstí to šlo na něj a ne někam do šibenice.

Jak jste celkově prožíval cestu za titulem, tu dlouhou bitvu o něj?

Jsme rádi, že jsme to zvládli. Kdyby nám v létě někdo řekl, že budeme mít 80 bodů, byli bychom nadšení, ale ono to stačí na titul až v předposledním kole. Pořád si myslím, že to v další sezoně bude znovu - jsou tu tři silné kluby, což se ukazuje ve vzájemných zápasech, Plzeň to potvrzuje v Evropě.