Přehodit gólmana, to já umím na jedničku. Kuchta si zápas v Hradci užil náramně

Do hry šel ve 14. minutě za zraněného Lukáše Haraslína. O minutu později se zapojil do akce, z které Adam Karabec poslal Spartu do vedení. Při druhém gólu svým pohybem odtáhl stopery a Karabec byl ve střelecké pozici úplně sám.

V 71. minutě sám skóroval, když sprint začal třicet metrů od vlastní brány, předběhl protivníka a pas od Krejčího poslal lobem do sítě. Když v 84. minutě střídal, s trenérem Brianem Priskem se objal. Za jedenasedmdesát minut toho Kuchta v Hradci stihl dost.

„Jedna polovina rodiny je od Jičína, druhá od Pardubic. V Hradci mám spoustu známých a kamarádů, takže vždycky se chci tady ukázat,“ líčil po zápase.

Bylo vidět, jak utkání prožíval. Hádal se s protihráči, diskutoval se sudím, po gólu hecoval diváky.

„Když cítíme křivdu, tak někteří hráči jsou na hřišti i od toho, aby na rozhodčího vyvíjeli tlak,“ poznamenal. Mluvil o situaci, když sudí Hocek dal Olatunjimu druhou žlutou kartu za zákrok, který byl sotva faulem. „Děláme si to někdy těžší, ale na hřišti se občas dějí věci, které mi hlava nebere.“

Kuchta byl na hřišti šest minut, když šla Sparta do deseti. „Šel jsem tam dřív, než bylo v plánu a to je pak těžké. Potřeboval jsem se rychle chytit nějakým lehkým míčem. Dobře jsme začali, což pro mě bylo důležité.“

Na hřišti vystřídal dva posty, nejdřív pozici zleva pod hrotem a po vyloučení Olatunjiho ve dvacáté minutě hrál na hrotu.

„Hraju tam, kde mi trenéři řeknou a kde mě potřebujou. Ptají se mě, jak to cítím, já mám od nich zase odezvu, jak to vidí oni. Po vyloučení jsme to museli změnit a přizpůsobit se, abychom vyhráli. Myslím si, že chvílemi jsme dominovali i v deseti, někdy nám to Hradec usnadnil.“

Když to vypadalo, že by Hradec po snížení na 1:2 po hodině hry mohl se zápasem něco udělat, Kuchta ho zchladil parádním gólem. „Zasprintoval jsem už na naší polovině hřiště, stopeři mě nezachytili, dal jsem si jeden dotek a brankáře přehodil. Takhle jsem to chtěl. Myslím si, že jsem to udělal na jedničku,“ pochválil se.

Podobný gól dal loni v Lize národů proti Španělsku. „Pamatuju si, že si pak kluci dělali legraci. Já říkal, že takový gól dám i ve Spartě. Když vidím, že je brankář venku, tak lob je první řešení, které mě napadne. Myslím, že to umím dobře. Když mi brankáři budou vybíhat, tak je budu lobovat,“ pronesl Kuchta.

Svou parádní disciplínu může Kuchta příště zkusit zase za národní mužstvo. V pondělí se bude hlásit na srazu, při kterém reprezentace odehraje kvalifikační utkání v Albánii a v Plzni proti Faerským ostrovům.

„S klukama ze Sparty si na chvíli od sebe odpočineme a pak se na sebe budeme víc těšit jako po minulé reprezentační pauze. Na Strahově jsme společně trávili čas i po tréninku.“

Mohou se těšit i proto, že Sparta je s drobným náskokem pořád první v tabulce.