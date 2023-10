Trápila ho šance ze Sevilly, v Hradci dal dva góly. Díky za důvěru, zářil Karabec

Do neděle jen 137 minut odehrál Karabec v letošním ligovém ročníku. V Hradci teprve podruhé nastoupil v základní sestavě. „Bylo super, že jsem na hřišti mohl být,“ líčil do kamer televize O2.

Když od začátku zápasu v sezoně naskočil poprvé, v srpnovém duelu proti Karviné dal gól už po šesti minutách, ale po přestávce za konflikt s protihráčem dostal červenou kartu. Sparta sice vyhrála 3:1, ale Karabec měl trest na tři utkání.

Do ligy se mohl vrátit až minulý týden, proti Plzni dostal šanci jen na pár minut v závěru podobně jako v týdnu v Seville. V poslední minutě měl na hlavě gól na 2:2, ale zakončení nezvládl.

„Těžce jsem to nesl. Hráli jsme dobře a mohli jsme to potvrdit remízou. Nejsem hlavičkář a asi jsem se na to soustředil až moc a nepovedlo se mi to. Trenér mi říkal, ať jedu dál, makám a že šanci dostanu. Jsem rád, že mi věří,“ poznamenal.

V Hradci skóroval po čtvrt hodině a pak za dalších devatenáct minut.

„Po návratu ze Sevilly byl zklamaný, že mužstvu nepomohl. Byl dole, ale o to větší mu patří uznání, jak to zvládl v Hradci a jaký předvedl výkon. Jsem za něj šťastný, odehrál výborný zápas,“ chválil sparťanský kouč Brian Priske.

„O jeho ofenzivních kvalitách víme, je skvělé, že dal dva góly. Měl i snahu pomáhat týmu do defenzívy, šlapal do toho, nacházel správné prostory.“

Oba góly dal levačkou z hranice vápna.

„Před prvním jsem měl i trochu štěstí, že to tam propadlo a míč se mi krásně vykulil,“ popisoval.

Před druhým ho zase překvapilo, že byl před bránou úplně sám. „Nechápu, kde všichni byli,“ říkal se smíchem. „Výborná přihrávka od Preciada, Kuchtič míč přeběhl a já tam byl úplně sám.“

Na 2:0 zvyšoval ve chvíli, když už sparťané hráli v deseti bez vyloučeného Olatunjiho. Hra v oslabení jim ani moc nevadila, nerozhodilo je ani snížení soupeře po hodině hry na 1:2. „Po vyloučení jsme moc nevěděli, kdo kde bude hrát, abychom pak někde nechyběli. Tak jsem si k tomu něco řekli,“ poznamenal.

Střídal v 67. minutě, poté Sparta přidala ještě třetí branku.