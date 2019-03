Jablonci máme co vracet, říká plzeňský Kovařík o bývalém klubu

Nejdéle z fotbalistů, kteří hráli i za Jablonec, je v Plzni levonohý záložník Jan Kovařík, jenž přišel na západ Čech v lednu 2013. Následovali ho momentálně zraněný Jan Kopic a v létě i stoper Luděk Pernica.

Honzo, ještě pořád vnímáte zápasy s Jabloncem jako speciální?

Trošku jo, i když kluků, se kterými jsem hrával už tam moc není. Ale hodně lidí z realizačního týmu znám. Rád se s nimi pozdravím a zavzpomínám na tři a půl roku, co jsem v Jablonci strávil.

Jaký to je teď soupeř? Co lze od Jablonce očekávat?

Přijede houževnatý a běhavý soupeř. Stejně jako my potřebují každý bod, nečeká nás tedy nic jednoduchého. Ale my hrajeme doma, chceme potvrdit, že se nám tady daří.

Takže diváci se mají na co těšit? Na co byste je pozval?

Doufám, že na dobrý fotbal. Doma se nám dlouhodobě daří a je to i zásluha našich skvělých fanoušků.

Navíc soupeři máte co oplácet, na podzim jste tam prohráli 0:3...

Ten zápas nám vůbec nevyšel, takže máme Jablonci co vracet. Určitě to budeme chtít odčinit.

Poprvé na jaře jste měli mezi zápasy delší pauzu. Jak to vnímáte?

Všechno má něco do sebe. Když hrajete častěji, nejsou tréninky mezi zápasy tak náročné. Určitě by pro nás bylo lepší dále hrát i evropské poháry, ale bohužel jsme vypadli. Teď se můžeme soustředit jen na českou ligu.