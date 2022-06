Plzeň má náhradu za Beauguela: z Polska se do ligy vrací útočník Kliment

Ve Štruncových sadech ho nečeká jednoduchý úkol.

Má zastoupit francouzského střelce Jean-Davida Beauguela, jenž v uplynulé sezoně sedmnácti ligovými trefami přispěl k senzačnímu zlatu, ale v klubu mu vypršela smlouva. Jeho devítku teď na zádech bude nosit právě Kliment.

„Získáváme silného hráče s dobrým krytím míče, kvalitním pohybem po hřišti a čichem na góly,“ tvrdí Michal Bílek, plzeňský kouč. „Jsme rádi, že se vše podařilo dotáhnout a můžeme Honzu přivítat v našem mužstvu.“

Kliment, který patří do širšího kádru reprezentace, strávil poslední sezonu v polské Wisle Krakov, ale na střeleckou formu z předchozího angažmá na Slovácku nenavázal. V dvaadvaceti ligových zápasech dal za hranicemi jen dvě branky, obě navíc hned v úvodu soutěžního ročníku.

Dvakrát se trefil také v prosincovém utkání polského poháru, ale Plzeň potřebuje, aby byl po návratu do vlasti produktivnější. A hlavně, aby zůstal zdravý, což v jeho kariéře nebylo vždy pravidlem.

I proto se mu nevydařil brzký odchod do zahraničí.

Po vydařeném Euru do 21 let v Česku, kde se stal nejlepším kanonýrem, zamířil v červenci 2015 z Jihlavy do bundesligového Stuttgartu. Neprosadil se, hostoval v dánském Bröndby a předloni v zimě se vydal kariéru restartovat do Slovácka. Úspěšně!

V sezoně 2020/21 nasázel třináct ligových branek a mezi zájemci o jeho služby byla i pražská Sparta. Kliment si vybral odchod do Polska, kde ale po nadějném startu ztratil místo v sestavě. Wisla navíc spadla do druhé ligy.

„Přichází velmi zkušený hráč, který by se měl bez problémů adaptovat na nové prostředí a být pro nás okamžitou posilou. Od útočníka se samozřejmě očekávají góly, a proto Honzovi přeji, aby jich v našem dresu nastřílel co nejvíc,“ dodal plzeňský šéf Adolf Šádek.

Kliment je čtvrtou letní plzeňskou posilou. Ligový šampion už přivedl svého bývalého hráče Václava Pilaře z Jablonce, karvinského Kristiho Qoseho a gólmana Martina Jedličku z Dunajské Stredy.