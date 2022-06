Trenér Bílek o nových posilách: S Klimentem trochu upravíme styl

O doplnění kterého postu byste měli případně zájem?

Pokud bychom ještě někoho přiváděli, tak do ofenzivy. Je pravda, že po odchodu Sýkory bychom potřebovali malinko posílit post podhrotového hráče, případně útočníka.

Je šance, že by se do Plzně ještě letos vrátil právě Jan Sýkora?

Určitá existuje. Před pár dny jsem s ním mluvil, uvidíme.

Může naopak některá z opor mistrovské jízdy odejít?

Přišlo šest fotbalistů a nevylučuji, že nedorazí ještě někdo další, takže pak bychom logicky i zužovali kádr. Nepočítám však s tím, že by odcházel někdo ze základní sestavy.

Co když vám někdo ze zahraničí odláká Lukáše Kalvacha?

Měl vynikající sezonu, to je pravda. Pro nás jde o velmi důležitého hráče. Nemám informaci, že by na něj byla teď nabídka, ale kdyby přestoupil, byla by to citelná ztráta.

Jak se vám zamlouvá příchod Mohameda Tijaniho, náhrady za Eduarda Santose?

Santos zapadl výborně, odvedl tu skvělou práci. Teď se ale naskytla možnost získat právě Tijaniho. V Teplicích kopal velmi dobře, což potvrdil i proti nám. Typově je Santosovi podobný. Velká postava, síla, klid v rozehrávce, důraz.

Proč nedostanou příležitost v přípravě Joel Kayamba s Markem Alvirem?

Řekli jsme si, že tu jsou momentálně lepší hráči.

A Pavel Šulc?

Plzeň měla velmi úspěšnou sezonu, ale od Pavla jsme bohužel čekali víc. Naskytla se možnost hostování v Jablonci, pro obě strany je to správný krok. Přeju si, aby dostával příležitosti. Věřím, že se rozehraje a bude se moct klidně vrátit.

Lepit díru naopak musíte po odchodu Jeana-Davida Beauguela. Jan Kliment, kterého jste přivedli, je však rozdílným fotbalistou. Budete muset přizpůsobit herní styl?

Jsou to typologicky jiní útočníci. Kliment je rychlý, brejkový, Bogy byl zase jedinečný v držení míče. Pokud Honza nastoupí hned, tak budeme muset hru malinko změnit.

A když bude jedničkou v útoku Tomáš Chorý?

To je podobný typ jako Bogy. Velký, silný, soubojový, ale útočník pro brejky to není. Kliment k tomu má daleko blíž. Taktiku budeme lehce upravovat podle toho, kdo bude zrovna hrát.

Plánovaný přestup Tomáše Pekharta vám nevyšel.

Vytipovaných útočníků jsme měli víc a Pekhart mezi ně patřil. Nedopadlo to, a tak přišel Honza Kliment, za kterého jsem rád. Neměl ideální sezonu, ale ve Slovácku předtím góly střílel. Věřím, že tady zase ožije a bude hodně platný.