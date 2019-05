Hattrick? Asi jsem to přivolal, smál se slovácký střelec Kalabiška

„Už loni v létě při příchodu do Slovácka jsem říkal, že chci týmu pomáhat i gólově. Jsem rád, že se to konečně povedlo, a doufám, že ve zbylých čtyřech kolech ještě něco přidám.“

Čekal jste, že by se to mohlo podařit právě tentokrát?

Hattrick jsem dal naposledy v roce 2015 ve slovenské lize za Senici v Banské Bystrici. Teď mi už při odchodu z bytu manželka řekla, že dám gól. I všichni v klubu mluvili podobně. Třeba náš masér Eddie (Jaroslav Marx) mi říkal, že dám hattrick. Vyplnilo se to. Už jak jsem vyběhl na rozcvičku, všiml jsem si, že se dnes cítím dobře. Nakonec jsem mohl dát i čtyři góly, měl jsem šanci, která se dala proměnit.

Pomohl vám vydařený vstup? Dva góly jste dal za devět minut.

Je příjemné, když dáme z prvních čtyř šancí tři góly. Hned se hraje líp. Příbram udělala nějaké chyby, ze kterých jsme těžili. Všímám si, že v naší lize se zápasy těžko otáčejí, a znovu se to potvrdilo. S každým gólem rostlo naše sebevědomí a víc a víc se nám dařilo. Výhra 5:1 byla zasloužená, snad nám pomůže i do dalších zápasů.

Je to ideální start skupiny o záchranu?

Nic lepšího jsme si nemohli přát. Bylo to důležité utkání, teď nás od Příbrami dělí šest bodů, navíc máme lepší vzájemný zápas. Doufám, že už se nedotáhnou a zbylá čtyři kola budeme mít klidnější.

Zdálo se, že vám vyhovovalo prohození stran s Janem Navrátilem?

Vybavuju si, že zprava jsem hrál párkrát jen v Karviné a dal jsem dva góly v poháru v Liberci. Jinak jsem byl v 99 procentech zápasů kariéry nalevo. Možná to takhle bude lepší. Trenér nám říkal, že se můžeme prohazovat, ale když nám to od začátku tak svědčilo, nebyl důvod to měnit.