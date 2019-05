Slovácko může proti Příbrami vykročit k záchraně. Důležitý duel, ví asistent

Slovácko je po základní části dvanácté a soupeři, který je na barážové čtrnácté pozici, se v případě výhry může vzdálit na rozdíl šesti bodů.

„Čeká nás důležité utkání. Pokud se nám v něm podaří zvítězit, uděláme důležitý krok a získáme bodový polštář,“ uvědomuje si asistent slováckého kouče Michal Šmarda.

S Příbramí má Slovácko navíc lepší vzájemnou bilanci – na podzim zvítězilo venku (3:0) a před třemi týdny také doma (2:0).

„Ideální by bylo zopakovat proti Příbrami dobrý vstup do zápasu,“ připomíná Šmarda, že Slovácko začalo minulý vzájemný souboj s velkou chutí a do vedení šlo už v 7. minutě. „Způsob hry obou týmů se zřejmě nezmění. Víme, co na ně platí, a budeme se snažit to přenést na hřiště. I Příbram ale jistě bude poučená.“

Slovácko - Příbram Sledujte v neděli od 15.30 online.

Slovácko doma čekají ještě zápasy s Opavou a Karvinou, venku se představí dvakrát v Praze: na hřištích Bohemians a Dukly. Cíl na konkrétní umístění nebo bodový zisk v nadstavbě tým nemá. „Jde nám jen o to, abychom ligu zachránili,“ poznamenal slovácký asistent.

Z ligy sestoupí nejslabší tým a další dvě mužstva čeká baráž proti druholigistům. Že v nadstavbě už jde o hodně, naznačují také úsečné informace o zdravotním stavu slováckých hráčů. Poslední utkání přitom nedohrál kapitán Vlastimil Daníček a na marodce byli obránce Jiří Krejčí a Michal Kadlec.

„Myslím, že Míšův návrat na hřiště už se blíží, příští týden už bude trénovat s týmem. Stav zbylých dvou hráčů bych nerad specifikoval,“ zůstal Šmarda u slov, která od trenérů zaznívají třeba při hokejovém play off. „I tohle někdy může rozhodovat,“ doplnil.

Pouze potvrdil, že bude k dispozici stoper Stanislav Hofmann, jenž v posledním utkání základní části dostal osmou žlutou kartu, za kterou by normálně následoval dvouzápasový trest. Před nadstavbou je ale možnost se z toho vykoupit zaplacením pokuty 70 tisíc korun.

„Když jsem se dozvěděl, jakou částkou je to zpoplatněné, byl jsem v šoku,“ přiznal Šmarda. „Je to pro kluby obrovská zátěž. Co by se za to dalo pořídit pro mládež... Myslím, že tohle by se mělo na ligovém shromáždění řešit.“