Fotbalisty Slovácka čeká boj o udržení, jsou tři body od baráže

Byl to zápas, kterému nechybělo nasazení, tempo, pohledné akce, šance, góly ani emoce. V závěrečném duelu základní části fotbalové ligy šlo o hodně, jen vítěz se mohl v případě dalších příznivých výsledků posunout do klidnější prostřední nadstavbové skupiny o Evropskou ligu.

Po remíze 1:1 naopak čekají hráče dvanáctého Slovácka i jedenáctých Bohemians boje ve skupině o záchranu. Oba týmy dělí jen tři body od Příbrami na barážové čtrnácté příčce. A o další dva body zpět už navíc je rozjetá patnáctá Karviná.

„Před sezonou to byla černá můra, které se chtěl každý vyhnout. My, Slovácko i Opava bychom byli dávno zachránění, ale teď logicky nejsme v klidu,“ přiznal trenér Bohemians Martin Hašek. „Pro nás je to blbé. Pro Karvinou, která by jinak už sestoupila, je to super. A pro diváky je to nesmírně zajímavé. Uvidí spoustu zajímavých zápasů, v každém se bude hrát o všechno.“

„Teď se mi to samozřejmě nelíbí, už bychom měli po soutěži. S kolegy z Bohemky jsme se shodli, že nás až do konce čekají nervy, nervy a nervy. Ale říkal jsem už dřív, že z hlediska atraktivity pro diváky je to lepší systém,“ poznamenal kouč Slovácka Martin Svědík.

Týmy z 11. až 13. pozice budou mít v nadstavbě hrané jednokolově každý s každým výhodu tří domácích utkání, venku budou hrát jen dvakrát. Slovácko se tak na vlastním stadionu utká s Příbramí, Opavou a Karvinou, pocestuje jen dvakrát do Prahy na hřiště Bohemians a Dukly.

„Bude důležité zvládat domácí utkání a samozřejmě přivézt i něco z venku,“ uvažuje Svědík. „Pokračujeme, jako by liga jela dál. Teď se musíme soustředit na první zápas, abychom v neděli doma porazili Příbram.“

Slovácko mohlo mít před boji o záchranu o dva body více, v utkání s Bohemians však už uprostřed první půle nabralo ztrátu. Před Bartkovou trefou tým neúspěšně reklamoval otočené autové vhazování.

„Pomezní tvrdil, že jsem míč v souboji s útočníkem tečoval, ale já jsem nic necítil,“ dušoval se obránce Petr Reinberk. „Ale je to naše chyba, měli jsme to líp dohrát.“

Křižnou přihrávku na Bartka nedokázal před bránou odvrátit kapitán Vlastimil Daníček, který byl v tu chvíli zraněný, právě se chystalo jeho střídání. „Vlasta předtím na asistenty gestikuloval, že už nebude moct pokračovat. Ta situace tím možná byla ovlivněná, třeba by Bartka jinak eliminoval,“ povzdechl si trenér Svědík. „Je zbytečné nad tím spekulovat. Jen doufám, že bude co nejdřív v pořádku.“

Slovácku, které pak muselo dobývat a zároveň čelit nebezpečným brejkům soupeře, pomohla dvě střídání: Kalabiška extrémním nasazením strhl i zbytek týmu, Hološko ve druhé půli krátce po nástupu na hřiště přihrál Zajícovi na vyrovnávací gól. V dramatickém závěru pak oba týmy trefily brankovou konstrukci.

„Měli jsme šance, hráli jsme na výhru, ne na remízu, abychom v tabulce uskočili ostatním týmům, takže se vytvářely prostory i pro brejky soupeře. Nakonec utkání skončilo zaslouženou remízou,“ uznal Svědík.