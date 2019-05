Nechci končit sezonu bez gólu, přeje si slovácký Kalabiška

Teprve letos má k nelichotivé bilanci v dresu Slovácka nakročeno. V základní části neskóroval, snažit se o nápravu bude ještě v nadcházející pětizápasové skupině o udržení, do níž Slovácko vstoupí nedělním domácím zápasem proti Příbrami.

Vadilo by vám odehrát ročník bez vstřelené branky?

Do nadstavby mám motivaci. Kvůli tomu, abych něco dával, mě i Slovácko kupovalo. Potřeboval bych něco trefit. Šancí jsem měl dost, ale bohužel mi to tam nepadalo.

Do minulého utkání proti Bohemians jste šel po dvaceti minutách jako střídající hráč za nepříznivého stavu a vaši ohromnou rvavost, kterou jste nakazil i zbytek týmu, chválil i trenér Svědík. Kde se to ve vás vzalo?

Asi to pramenilo z toho, že jsem byl na střídačce.

Aby vás pak kouč nedržel na lavičce pravidelně.

To máte pravdu. (směje se) Chtěl jsem ukázat, že patřím do základu. Zkrátka to tak zrovna vyšlo.

Překvapil jste i sám sebe?

Po sérii tří čtyř skluzů jsem si říkal, že něco takového jsem asi ještě neměl. V první půli jsem se hlavně potřeboval rozdýchat, dostat se do tempa. V tom bývá brzký nástup z lavičky vždycky náročnější. Ve druhém poločase už to byl standard, akorát tam bylo pár skluzů navíc, ale ani jsem to nějak nevnímal. Trenér pak říkal, že tak to musí vypadat pokaždé.

Byli jste po remíze zklamaní, že jste nedosáhli na desáté místo, kterým byste se vyhnuli bojům o záchranu?

Zklamání bylo, ale ne nějak hrozné. I kdybychom vyhráli, stejně bychom ve skupině o udržení zůstali. V proslovu před prvním tréninkem nám teď trenér říkal, že si musíme hlavně udělat dobrou náladu, protože zápasy v nadstavbě budou hlavně o hlavě. Tak se snažíme udělat si v kabině pohodu a dobře potrénovat.

Bojíte se sestupu? Čtrnáctá Příbram je vzdálená jen tři body.

Nemyslím si, že bojíme. Uvidíme hlavně po tomto zápase, bude hodně klíčový. Pokud se nám podaří vyhrát, budeme mít Příbram na rozdíl šesti bodů, navíc máme lepší vzájemný zápas. Věřím, že pak už by to i vzhledem k našemu dobrému losu mohlo být v pohodě.

Před třemi týdny jste Příbram celkem s přehledem porazili 2:0. Bude to jiné utkání tím, že už jde o hodně?

Doufám, že nás to neuchlácholí. V tom zápase nám pomohlo, že jsme dali první gól, navíc brzo. Když inkasujeme jako první my, nedaří se nám to otáčet. V tom je celá naše liga dost specifická. Takže bude důležité zase chytit začátek. Pokud by měl zápas podobný průběh jako nedávno, nezlobil bych se.

Cílem pro nadstavbu je jakákoliv záchrana?

Je už asi jedno, jestli budeme jedenáctí nebo třináctí. Takže hlavně nebýt v baráži a mít klid co nejdřív.