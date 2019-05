Svědík: Hodně důležitý výsledek, ale je to jen první krůček

„Hodně důležitý výsledek,“ připomněl trenér Martin Svědík, že tým po prvním z pěti zápasů nadstavby poskočil do čela tabulky. „Každý bod hraje roli, ale je to jen první krůček, pro vývoj to ještě nic neznamená. Je potřeba se dobře nachystat na zbylé zápasy.“

Slovácko stejně jako před třemi týdny v základní části do vzájemného souboje dobře vstoupilo. Zatímco tehdy šlo do vedení po sedmi minutách, tentokrát skóroval Kalabiška už v páté minutě. Navíc o čtyři minuty později po další povedené akci na levé straně přidal druhou trefu.

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, kdy jsme byli hodně aktivní a produktivní,“ poznamenal Svědík a připomněl, že Kalabiška od letního příchodu do Slovácka neskóroval. „Honza měl od nás v sezoně velkou důvěru, ale byla přímo úměrná jeho výkonům a produktivitě.“

Proti Příbrami se Kalabiška trefil třikrát, ve druhé půli po soupeřově snížení totiž ještě upravil na 4:1. „Už minule proti Bohemce ukázal, že jako střídající hráč měl týmu co dát. Jsem moc rád, že se teď dočkal gólů, za snahu a píli si to zasloužil.“

Slovácku k pěti vstřeleným brankám výrazně pomohly příbramské kiksy. „Měli jsme katastrofální vstup do zápasu, individuálními chybami jsme pustili soupeře za sedmnáct minut do vedení 3:0, čímž bylo rozhodnuto. Když jsme se malinko zvedali po našem vstřeleném gólu, uděláme fatální chybu, kterou nevidíte ani u žáků,“ zmínil příbramský kouč Roman Nádvorník, že závěrečné Kalabiškově brance předcházel smolný Chalušův obranný zákrok.

„Poslední zápasy jsme nehráli špatně, ale na Slovácku je to zakleté. Jeho styl nám jednoznačně nevyhovuje. Už dopředu jsem říkal, že ve skupině o záchranu to pro nás bude nejtěžší soupeř. Stalo se, co se stalo, musíme na to rychle zapomenout,“ doplnil.