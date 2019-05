Naváže Slovácko proti Bohemians na vysokou výhru?

„Minulý zápas s Bohemkou měl kvalitu. Věřím, že i teď to bude pěkný fotbal. Mužstva od své hry neupustí,“ tuší asistent slováckého trenéra Michal Šmarda.

Bohemians vs. Slovácko Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Projevit se může jen změna prostředí. Zatímco minule se hrálo v Uherském Hradišti, nyní se týmy střetnou ve vršovickém Ďolíčku. Přitom Slovácku se venku nedaří (z posledních čtyř zápasů získalo jen bod) a Bohemians to letos zase nejde doma (minule sice porazili Jablonec, ale předtím doma nezvítězili třináctkrát v řadě).

„Bohemka je běhavé mužstvo, víc jí to vyhovuje venku. Doma má problémy hrát do plných, kdy se role trošku otáčí a na brejky spoléhají soupeři. Pro nás to znamená zaměřit se na kompaktnost obrany a organizaci hry,“ uvažuje Šmarda.

On sám zelenobílý dres oblékal coby sedmatřicetiletý hráč v sezoně 2007/2008. „Prodloužil jsem si tak kariéru. Mám krásné vzpomínky na skvělé prostředí a výbornou atmosféru. Hráli jsme i kvalitní fotbal. Celé to ale bylo se špatným koncem, protože jsme ligu nezachránili,“ vybavuje si.

Nyní má v boji o záchranu o něco lepší výchozí pozici Slovácko, které je v čele skupiny. Opava na něj ztrácí bod, Bohemians dva a Příbram na první barážové příčce už šest bodů. Do konce soutěže přitom zbývají čtyři kola. „Výhra nad Příbramí byla důležitým krokem k záchraně, ale potřebujeme udělat další. Víme, že ještě ani zdaleka není konec,“ upozornil Šmarda.

Triumf 5:1 nad Příbramí jej ale potěšil. „Přikládali jsme zápasu velkou důležitost a jsme rádi, jak to dopadlo. Chceme v tom pokračovat,“ poznamenal slovácký asistent.

Tým má před sebou náročný týden: po dnešním utkání na hřišti Bohemians se v úterý střetne doma s Opavou a hned v neděli pak bude hrát znovu v Praze, tentokrát proti Dukle. I proto trenéři uvítali, že po angíně je opět fit útočník Tomáš Zajíc a po měsíčních zdravotních potížích naplno trénuje obránce Michal Kadlec. „Bude připravený pomoct z lavičky,“ doplnil Šmarda.