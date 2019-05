Rok nic - a teď dal Kalabiška hattrick. I tak se hraje o udržení

Možná i vám se zdálo, že ligová kariéra Jana Kalabišky, záložníka Slovácka, se pomalu naklání k nevýraznému konci.

Ale sám si dal před začátkem nadstavbové části předsevzetí: „Potřeboval bych něco trefit, kvůli tomu mě Slovácko v létě kupovalo. Bez gólu tenhle ročník končit nechci.“

V neděli odpoledne se podle toho dokonale zařídil: Příbram, kde kdysi v lize začínal, sestřelil hattrickem. Dva góly stihl už za úvodních devět minut, třetí přidal po hodině hry a Slovácko doma vyhrálo vysoko 5:1.

I v tom může být kouzlo nadstavby, novinky, kterou fotbalová liga ochutnává poprvé v historii.

I ti, od kterých se to nečeká, ze sebe ve zlomové chvíli vymáčknou to nejlepší. Zápasy proti sousedům v tabulce, v nichž se láme sezona, svléknou týmy do naha.

Silní přežijí, slabí odpadnou. A prostor se otevírá nečekaným hrdinům - jako Kalabiškovi.

První kolo skupiny o záchranu nic nerozhodlo, ale naznačilo, kdo by měl kam patřit.

Zatímco Slovácko se svižným výkonem vyhouplo do čela šestičlenné tabulky, Příbram má vážné problémy. Už čtyřikrát v řadě nevyhrála, v neděli vzadu hořela a trenér Nádvorník musel ještě před dvacátou minutou poprvé sáhnout do sestavy - při pohledu na rychle narůstající skóre se mohlo zdát, že hrozí stejná ostuda, jakou si v pátek uřízly Teplice (0:8).

Taková divočina se nakonec na Slovácku nekonala, ale Příbram i tak z Moravy odjížděla zdeptaná. Za jedenatřicet zápasů dostala už 68 gólů, což je hrozivé číslo. Ani poslední Dukla, která je už s pádem o soutěž níž téměř smířená, nebrání tak špatně.

„Katastrofální vstup do zápasu,“ chytal se za hlavu kouč Nádvorník. „A potom za stavu 1:3 uděláme fatální chybu, kterou nevidíte ani na úrovni žáků. To pak těžko můžeme myslet na něco víc.“

Jan Kalabiška ze Slovácka (uprostřed) se snaží obehrát příbramského obránce Matěje Chaluše.

Když už jsme zmínili Duklu - její sestup ještě stvrzený není. Na předposlední Karvinou ztrácí osm bodů, protože předposlední tým tabulky nezvládl derby v Opavě, kde prohrál 0:1 gólem z penalty v nastaveném čase.

Kdo na sebe vzal odpovědnost? Pavel Zavadil, opavský mazák a nejstarší hráč ligy, kterému před týdnem bylo jedenačtyřicet.

Díky jeho trefě k tyči se Opava přiblížila záchraně a Dukla ještě dýchá, ale dohnat výraznou ztrátu v posledních čtyřech zápasech sezony by se vzhledem k jejím výkonům z posledních týdnů rovnalo zázraku.

A tak se reálně rozhoduje jen o tom, kdo bude hrát v závěru sezony baráž s druhým a třetím týmem druhé ligy.