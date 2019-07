Brabce mrzí odchod Hrošovského. Radši bych ho měl před sebou, říká

Do celku belgického mistra teď má namířeno jeho stále ještě spoluhráč Patrik Hrošovský. „Ptal se mě, poslední dobou jsme komunikovali hodně. Pro mě to zas nebylo tak příjemné, protože bych ho měl radši na hřišti před sebou,“ přiznal na tiskové konferenci před zahájením sezony šestadvacetiletý střední obránce.



Slovenský středopolař se ale rozhodl. Do Genku přestoupí v průběhu srpna, Viktorii tak ještě vypomůže v předkolech evropských pohárů. Případné play off Ligy mistrů se ho však týkat nebude, se svým novým klubem by totiž nemohl nastoupit v základní skupině.

„Přeju mu hodně štěstí, bude to velká zkušenost a věřím, že se mu bude dařit,“ prohlásil Brabec.

Generální manažer Adolf Šádek si však neodpustil lehké rýpnutí. „On mu to nedoporučil, já u toho byl. Když jsme zkoušeli hlasovat, tak byl jediným proti, ať tam nechodí!“ smál se jeden z nejvyšších klubových představitelů.

Ani kouč Vrba není z odchodu klíčového hráče pochopitelně nadšený, nicméně jej plně chápe. „Nějaká komplikace to bude. Dostali jsme slušnou nabídku, kterou jsme museli řešit. Odehrál toho v Plzni spoustu a zaslouží si, abychom mu vyšli vstříc,“ pronesl.

Možností má trenér Viktorie ve středu pole dost. Kalvach, Hořava, Herc, Procházka, Čermák, Janošek... Je z čeho vybírat.