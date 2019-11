Trávník a spol. se vracejí v dresu Sparty. Pískot neuslyší, míní Doležal

Podle postavení v tabulce po polovině základní části nejvyšší soutěže je Jablonec favoritem, protože má na Spartu tříbodový náskok.

Jablonec vs. Sparta Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Sparta má pořád kvalitní tým, v posledních zápasech uhrála pár dobrých výsledků a ustálila se jim sestava,“ míní jablonecký útočník Martin Doležal, s šesti góly nejlepší střelec týmu. „Když ale navážeme na minulý domácí zápas s Teplicemi, budeme hrát naši hru, předvedeme výkony na hranici možností a nebudeme zbytečně ztrácet míče, tak věřím, že teď máme šanci Spartu zase konečně porazit,“ velí důrazný forvard.

„Potkávali jsme teď soupeře, kteří jsou v tabulce v nižších patrech, ale cítíme, že naše výkonnost se zvedá. Ovšem až zápas v Jablonci nám nastaví zrcadlo,“ uvedl kouč Sparty Václav Jílek.

Sobotní bitva bude pikantní pro trojici sparťanů, kteří do letenského klubu odešli z Jablonce v letošním roce. Záložník Trávník se stoperem Lischkou, stálice základní sestavy Pražanů, zamířili do Sparty v červnu, levý bek Hanousek v lednu.

Současní sparťani David Lischka a Matěj Hanousek ještě v jabloneckém dresu.

„Možná to pro ně bude trochu složitější, protože tady něco odehráli, dobře je známe a víme, jak na ně. Myslím si ale, že na ně diváci pískat nebudou jako na mě v Olomouci,“ řekl s úsměvem Doležal. „Jinak s Trávou se asi na hřišti moc nepotkáme, ale s Lišákem budu absolvovat spoustu soubojů. Bude to nepříjemné, protože on velmi dobře čte hru a je důrazný, ale věřím, že to zvládnu,“ tvrdí Doležal.

Jablonci bude chybět stabilní stoper Plechatý, jenž na severu Čech hostuje právě ze Sparty, do sestavy by se naopak mohl vrátit uzdravený pětigólový střelec Matoušek. Hostům bude kvůli žlutým kartám scházet tvůrce hry a nejlepší kanonýr mužstva Kanga.

„Zápasy proti Spartě, Plzni a Slavii mají určitý náboj, ale připravujeme se na to jako na každé jiné utkání. Víme o tom, že teď má Sparta nějakou sérii tří čtyř zápasů bez prohry, takže určitě konsolidovali sestavu, ale každý soupeř je k poražení. Věřím, že jsme dobře připraveni a pokusíme se doma zvítězit,“ přeje si jablonecký trenér Petr Rada.