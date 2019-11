Spartu jsem ještě neporazil, snad to přijde teď, přeje si jablonecký Břečka

„Spartu jsem ještě neporazil, tak to snad přijde teď. Nějakou osobní speciální motivaci proti ní ale vůbec nemám, jde hlavně o motivaci týmovou. Chceme ten zápas zvládnout, udržet třetí místo a aby se na nás Sparta nedotáhla,“ přeje si 25letý klíčový stoper fotbalistů FK Jablonec Tomáš Břečka.

V prvním vzájemném utkání této sezony jste na Letné se Spartou prohráli 0:2, jak se váš tým od té doby změnil?

Určitě hodně. Tehdy to byl začátek sezony, v létě hodně hráčů přišlo, hodně odešlo. Teď už máme za sebou patnáct kol v první lize, Evropskou ligu, domácí pohár, takže jsme se už mnohem víc sehráli, víc si na hřišti vyhovíme, a to musí být vidět i v sobotu proti Spartě.

A co Sparta, jak ta se podle vás změnila?

Pár jejích zápasů jsem viděl, výsledkově se zvedla a jestli se zvedá i herně, to je mi úplně jedno.

Kdo ze sparťanů bude pro vás jako pro obránce asi nejvíc nebezpečný?

Určitě Hložek, který je hodně dynamický, vysoký Kozák je nebezpečný ve vápně, Kanga má dobrou střelu z dálky a Trávník to jistí zezadu. To jsou podle mě čtyři nejvíc vyčnívající hráči Sparty.

Kanga nemůže kvůli kartám nastoupit, myslíte, že se nějak v utkání proti vám změní role Trávníka, který odešel do Sparty z Jablonce v létě?

To je otázka, jestli ho trenér posune víc dopředu. Určitě se tady ale bude chtít proti nám vytáhnout. Jinak si myslím, že se Míša Trávník výborně ujal té pozice defenzivní šestky, vzadu to hlídá a dělá spíše ofenzivním Kangovi a Haškovi takovou tu potřebnou nadstavbu.

V základní sestavě Sparty je další bývalý Jablonečák Lischka...

...na Lišáka si budeme muset dát pozor hlavně ze standardek, protože je výborný hlavičkář a možná ho budu bránit osobně zrovna já.

Po polovině základní části ligy jste třetí, čekali jste bronzovou příčku?

Chtěli jsme i po těch letních změnách být do pátého místa. Byly zápasy, hlavně doma, které jsme zvládli třeba se štěstím, venku jsme zase někdy vyhořeli, takže to třetí místo je pro nás určitě hezké a panuje spokojenost. Na Spartu teď máme náskok tří bodů, takže sobotní zápas je hodně důležitý a věříme, že jí utečeme na šest.