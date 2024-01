Jablonečtí mladíci bojují o místo v áčku. Jen to jen na mně, věří Gaši

„Bylo to asi tři dny před Vánoci, kdy jsem se dozvěděl, že půjdu do zimní přípravy s A-týmem. Nečekal jsem to, a když mi pan Krob (asistent trenéra) zavolal, vyšla ze mě veškerá radost, co jsem v sobě měl,“ přiznal pro jablonecký web 19letý obránce Kryštof Karban. „Trenér béčka Vomáčka avizoval, že někdo do přípravy asi půjde. Už na podzim jsem chodil s áčkem trénovat a doufal jsem, že bych se sem někdy mohl kouknout. Teď tu jsem a snažím se dělat co nejvíc, abych se ukázal a u týmu zůstal.“

Čerstvě 18letý záložník Jakub Gaši se stal v zimní přípravě nejmladším fotbalistou Jablonce v kádru. „Je mým cílem udržet se tady a dostat se výš. Myslím si, že si mě v áčku asi jen tak nenechají, jako nejmladšího hráče, ale chytili se třeba Krulich i další, takže nějaká šance je a teď už je to jen na mně,“ míní Gaši.

Oba mladíci si cení, že mohou trénovat s jabloneckou i prvoligovou legendou, už 42letým Tomášem Hübschmanem. „Je pro nás vzorem. Je neuvěřitelné, jak to všechno zvládá. Já jsem po tréninku s áčkem neskutečně rozbitý, tak moc nechápu, jak on to může takhle snášet. Je to hodně velká pocta s ním trénovat,“ potvrdil Gaši.