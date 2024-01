Jovovič v Jablonci skončil, namířeno má do Uzbekistánu

„V Jablonci to bylo krásné, hlavně první čtyři roky byly výborné. Týmu se dařilo a moje hra byla taky dobrá. Hráli jsme Evropskou ligu, to jsem zažil poprvé v životě a byl to můj sen. A díky Jablonci jsem se vrátil do reprezentace,“ uvedl pro klubový web 29letý Jovovič, vyhlášený driblér, který se vždy snažil vymyslet něco originálního, a proto patřil mezi oblíbence jabloneckých fanoušků.

Celkem odehrál za FK Jablonec 169 soutěžních zápasů, z toho rovných 150 v první české lize, kterou opouští s bilancí 18 gólů a 30 asistencí. Někdy kromě fotbalové šikovnosti ale projevil také horkou balkánskou krev a kromě 24 žlutých karet dostal i dvě červené.

Do letošní sezony patřil Jovovič za trenérů Kluckého, Rady i Horejše takřka pravidelně do základní sestavy, po nástupu kouče Látala však tuto pozici ztratil. V podzimní části aktuálního ročníku sice naskočil do 17 utkání, ale pouze čtyřikrát dostal šanci v úvodní jedenáctce a za 666 minut ani jednou neskóroval a připsal si jen dvě nahrávky na gól. Zřejmě i malá vytíženost byla důvodem, proč z Jablonce odešel.

„Jablonci ale přeji hodně štěstí a vždy se k němu budu hlásit. Rád se sem budu vracet, možná jednou jako trenér. Šest let je dost a mně toho v srdci zůstalo hodně,“ přiznal Vladimir Jovovič.