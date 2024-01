Rekonstrukce v Jablonci. Látal chce dravější a živější hráče

„Víme, že podzim nebyl ideální, proto chceme mančaft postupně rekonstruovat, oživit, přivést dravější a živější typy hráčů. Takoví nám asi momentálně nejvíc chybí,“ potvrdil Látal s tím, že by rád v mužstvu uvítal klasického vysokého hrotového útočníka nebo středového fotbalistu, který hraje nahoru dolů a dostane se do zakončení.

„Celkově chceme hráče, kteří nám pomůžou. Nepotřebujeme starší hráče, kteří by tu jen dohrávali. Stávající generace je tady už delší dobu a my chceme budovat mladší mužstvo. Potřebujeme mladší a běhavé fotbalisty, kteří budou přínosem do budoucna. Obměna je potřeba,“ velí Látal.

Dosud však proběhla jen rotace mezi áčkem a třetiligovým béčkem, do kterého byli přeřazeni Ikaunieks a Schön a mohou si hledat angažmá. O místo v A-týmu naopak budou v přípravě bojovat dosavadní členové rezervy Gaši, Kubín, Ritter, Karban, Velich a brankář Kotlín.

Na prvních trénincích chyběli cizinci Hurtado, Tekijaški, Jovovič a Alégué, kteří dostali delší dovolenou a zapojí se v pondělí. Neobjevil se ani Slovák Slávik, jenž se na podzim v Jablonci neprosadil a jedná se o jeho hostování na Kypru.

Haiderson Hurtado a Filip Souček z Jablonce v leteckém souboji o míč s MuhamedemTijanim ze Slavie

Nikdo jiný prý nyní na odchodu není, i když se spekuluje o Chramostovi či Pleštilovi. „Nemám žádné náznaky, že by někdo měl teď odejít. Kádr by měl zůstat pohromadě, a když k něčemu dojde, může to být nějaká rychlá výměna. Takové varianty ale zatím nejsou,“ uvedl Látal, který nadále naplno počítá i se službami velezkušeného kapitána Hübschmana.

A co příchody? „Pár hráčů vytipovaných máme, třeba jednoho útočníka ze zahraničí, na kterém pracujeme, někteří například působili na Slovensku a pak šli do ciziny. Uvidíme, co se nám povede, všechno je v jednání. Některá jména už naopak padla, můžu prozradit, že jsme měli velký zájem o Ladru z Mladé Boleslavi, který by se nám právě typologicky hodil, ale přišel tam nový trenér, takže už to asi nevyjde,“ litoval kouč.

V minulých letech vyráželi Jablonečtí na herní soustředění za teplem do španělské Marbelly, letos však klub zvolil jinou variantu. Tým odcestuje 24. ledna do Turecka do střediska Antalya, kde by měl odehrát tři zápasy a 4. února se vrátí zpět do Česka.

Ještě před odletem na turecký kemp odehrají svěřenci trenéra Látala čtyři přípravná utkání, to první ve středu 10. ledna od 11 hodin ve Varnsdorfu proti domácímu druholigovému celku.