Zlomili jsme to, cítím velkou úlevu, řekl jablonecký trenér Vágner

Poprvé od 5. února, po dlouhých jedenácti kolech, oslavili jablonečtí fotbalisté ligové vítězství a díky toužebně očekávanému tříbodovému zisku se posunuli z 15. na 13. místo, tedy aktuálně mimo barážové pozice. Výhru zařídili v prvním poločase po standardních situacích stopeři Martinec se Zeleným.

„Myslím, že jsme udělali první krok, abychom se vyhnuli baráži, ale ulevíme si, až tahle sezona skončí a my budeme mimo ty barážové pozice,“ řekl Jakub Martinec, který vstřelil ve 47. zápase za Jablonec svůj premiérový prvoligový gól.

Nový trenérský impulz byl v nelehké situaci na do té doby utrápeném mužstvu hodně znát. Svěřenci dua Jiří Vágner - Tomáš Čížek měli od prvních minut velký tlak, za celý zápas si vypracovali řadu vyložených šancí a výhra nad mdlou Karvinou mohla být daleko vyšší než 2:0. Jenže se dokonale potvrdilo, že střílení gólů je v letošní sezoně kardinálním jabloneckým problémem. Kromě dvou tyčí zaujala i situace z 55. minuty, kdy Štěpánek skvěle uvolnil na zadní tyči Malínského, ten už mohl zblízka zakončovat do odkryté brány, ale zaváhal, nabídl proto ještě míč Kratochvílovi, ten ovšem ze tří metrů překopl břevno...

„Na klucích byla vidět velká touha zápas zvládnout, hlavně první půle byla dobrá. Karviná nás na začátku druhé trochu zaskočila, ale i tak jsme to měli celkem pod kontrolou. Škoda jen, že jsme z těch velkých šancí nepřidali další gól, který by nás úplně uklidnil, takové příležitosti bychom dávat měli. Pro nás je to důležité vítězství, zlomili jsme to a já osobně cítím velkou úlevu, že jsme to zvládli,“ přiznal Jiří Vágner, který je vedený jako hlavní kouč Jablonce.

Celý zápas sledoval na V. I. P. tribuně po boku majitele jabloneckého klubu Miroslava Pelty i trenér David Horejš, který po dlouhých letech skončil v Českých Budějovicích. Právě on vede s Peltou žhavá jednání a velmi pravděpodobně se v příští sezoně stane novým koučem fotbalistů Jablonce.