Jablonecký kouč Rada: Na nás chodí dva tisíce lidí, ale i ti budou chybět

Na stadion Střelnice v letošní sezoně dosud dorazilo na fotbal v průměru 2 933 diváků na zápas, hůře je na tom už pouze nejhorší mužstvo nejvyšší soutěže Příbram s průměrem 2 874 přihlížejících na jedno utkání.

Jablonečtí si v týdnu v generálce na prvoligový restart v domácím zápase na hlavní ploše areálu Střelnice proti Varnsdorfu vyzkoušeli, jaké to bude hrát v tichu před úplně prázdnými tribunami.

„Pro fotbal je to škoda a jestli na nás chodí jen dva tisíce lidí, tak i ti jsou důležití a budou chybět. Kde jich chodí deset tisíc, tam budou mít ještě větší problém, protože přece jen ti diváci, ať pozitivně nebo negativně, vás do toho potřebného varu dostanou. To bude ten největší problém, aby hráči nemysleli na to, že když tady nejsou lidi, tak že se nemůže nic stát. Pořád se hraje o důležité body do tabulky,“ řekl pro klubovou televizi jablonecký trenér Petr Rada.

Jablonec - Zlín V úterý sledujte od 18 hodin online.

„Zápasy budou o nasazení, o přístupu, o hlavách a o tom zvyknout si na tu komorní atmosféru, že lidi na tribunách nebudou. Musí se asi počítat s tím, že ty zápasy nebudou mít takovou úroveň, jako když jsou diváci na stadionu a dodávají tomu náboj. Hráči se na tuhle situaci musí přeštelovat, takhle to prostě je,“ uvedl jednašedesátiletý Rada.

„Bude to takové jako s Varnsdorfem. Nikdo tu nebude a všechno bude slyšet. Aspoň se můžeme na hřišti řídit,“ přitakal stoper Jablonce Jakub Jugas. „I bez diváků by ale přece motivace měla být vítězství v každém zápase. Vnitřní motivaci musí mít každý sám, samozřejmě když jsou diváci, je to lepší, ale oni tu prostě nebudou. My musíme vyhrávat tak jako tak, abychom se udrželi na třetím místě.“

Kouč Rada je známý svojí výbušnou povahou a hodně hlasitými pokřiky na své fotbalisty. Ti si jich tak v nezvyklém tichém prostředí užijí ještě intenzivněji.

„My trenéra slyšíme i za normálních okolností, takže to je v pohodě. Nařízení je hrát bez diváků a my to musíme respektovat. Lidi se na nás prostě budou dívat v televizi,“ konstatoval osmadvacetiletý Jugas.

„Hlasivky rozhodně šetřit nebudu, toho se nebojím. Když bude nějaká věc, která mi bude vadit, tak ty hráče musím upozornit,“ poznamenal Petr Rada. „Všechny pokyny budou dobře slyšet, na druhou stranu se v tom tichu ukázalo, že třeba někteří hráči moc nekomunikují, nezařvou si na sebe, neřídí hru, nepomůžou si. Někdo s tím má problémy dlouhodobě a teď to vyzní dvojnásobně. A také na tohle bude potřeba mužstvo připravit,“ velí zkušený trenér.

Co ho naopak těší, to je aktuální trávník na Střelnici. „Naposledy jsme tady hráli na konci února s Plzní, kdy hřiště bylo v hodně špatném stavu. Teď je v ideálním stavu, skoro nejlepší, jaké tady kdy bylo,“ řekl Rada.

V prvním ostrém duelu po přerušení první ligy kvůli pandemii koronaviru se fotbalisté Jablonce představí v úterý 26. května doma na Střelnici od 18 hodin proti Zlínu. „Ta přestávka zrovna krátká nebyla, měsíc a půl byl vlastně kondiční, teď byly dva týdny herních věcí, ale já osobně se cítím dobře,“ těší se na ligový restart jablonecký střední obránce Jugas.