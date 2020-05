Pauza nic nezměnila, proti Zlínu jsme favorité, říká jablonecký Holík

Jablonec hostí při návratu oblíbený Zlín Příjemnějšího soupeře na rozjezd první ligy si fotbalisté třetího týmu tabulky asi těžko mohli přát. Jablonečtí totiž nastoupí doma proti čtrnáctému Zlínu, se kterým v nejvyšší soutěži už jedenáctkrát za sebou neprohráli a v posledních šesti utkáních inkasovali jediný gól. Zlínští si naposledy užili výhru nad Severočechy 13. dubna 2008, ale zato pořádně: Střelnici dobyli 3:0. Po následující sezoně však „Ševci“ z první ligy na několik let spadli. V generálce na ligový restart porazili fotbalisté Jablonce druholigový Varnsdorf 2:1. „Začátek byl vlažnější, ale pak jsme do toho vstoupili už dobře a utkání jsme měli svým způsobem pod kontrolou, i když jsme šance moc neproměňovali. Celkově to ale byla vítězná generálka, z tohoto pohledu jsme byli spokojeni a uvidíme, co bude dál,“ řekl jablonecký stoper Jakub Jugas. „Bude důležité nastavit hráče na to, že v lize bude stejná atmosféra bez diváků, jako byla v zápase s Varnsdorfem,“ upozornil kouč domácích Petr Rada. V jeho týmu visí otazník nad startem klíčového útočníka Doležala. S deseti góly nejlepší střelec týmu totiž kvůli zdravotním potížím neodehrál v přípravných zápasech ani minutu. Zlín se v úvodu jara propadl až do přímého boje o záchranu, ale do Jablonce už dorazí se zkušeným trenérem Páníkem, jenž se do klubu vrátil těsně před přerušením ligy. „V Jablonci nás čeká velmi těžký soupeř. Má výborný kádr, ať už z hráčů, kteří jsou tam dlouho, nebo jsou na hostování z pražských celků. Je to tým, který má kvalitu, variabilitu a dokáže být nebezpečný ve vápně. My jsme na to ale připraveni a věřím, že se nebudeme vracet s prázdnou,“ přeje si kouč Zlína Bohumil Páník.