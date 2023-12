Bude to o trpělivosti a poctivosti, tuší kouč Látal před duelem proti Karviné

V případě Jablonce a Karviné půjde o velmi důležitou bitvu týmů ze spodní poloviny tabulky. Jablonečtí se po mizerném vstupu do sezony postupně zvedli. Před týdnem sice prohráli v Praze se Spartou 0:3, předtím ale drželi pětizápasovou sérii bez porážku a se ziskem devatenácti bodů se vyhoupli na aktuální 12. příčku. Karvinští na ně ztrácejí pět bodů, jsou třináctí, ale mají zápas k dobru.

„Čeká nás houževnatý a silový protivník a samozřejmě víme, že nás nic lehkého nečeká, protože i zápas v Karviné byl náročný,“ tvrdí trenér Jablonce Radoslav Látal. „Myslím si, že typově to bude podobné jako minule doma s Teplicemi. Z naší strany tedy hodně o trpělivosti a poctivosti.“

Jablonecký klub si připravil pro své fanoušky na závěrečný podzimní duel s Karvinou speciální akci v podobě symbolického vstupného v ceně 20 korun.

„Uvědomujeme si, že postavení Jablonce v ligové tabulce není takové, jaké bychom si všichni představovali, a proto bychom vás také chtěli motivovat k návštěvě stadionu Střelnice a podpoře našich hráčů v důležitém zápase proti Karviné,“ láká klub diváky na svém webu.

Rozjetý Liberec zakončí podzim v Pardubicích

Fotbalisté Liberce vydřeli ve středeční dohrávce v Praze proti Bohemians 1905 i v půlhodinovém oslabení remízu 0:0, a prodloužili tak svoji ligovou šňůru bez porážky už na číslo sedm. Podzim uzavřou v sobotu zápasem v Pardubicích, který má výkop v 15.00.

Liberečtí jsou osmí, domácím patří 14. místo. „Myslím si, že výsledky Pardubic jsou trochu nezasloužené. Měli by být v tabulce výš. Čeká nás velmi těžký soupeř, který má sice problém se skórováním, ale je silný v kombinaci. My však jdeme do zápasu s tím, že už na podzim konečně chceme venku poprvé vyhrát,“ řekl liberecký asistent Josef Petřík mladší.