Byli jsme takoví píchlí, ohodnotil výkon na Letné jablonecký trenér Látal

Pražané vedli nad chybujícím jabloneckým týmem ve 24. minutě už 3:0 a sparťanští fanoušci se těšili na další předvánoční gólové dárky. Jenže brankostroj se na tomto skóre i kvůli vyloučení domácího Vitíka půl hodiny před koncem zastavil a Severočeši si odvezli z Prahy „jen“ třígólovou prohru.

„Určitě na nás dopadlo to velice těžké středeční utkání s Teplicemi. Navíc jsme měli v týmu nějakou střevní virózu, těsně před zápasem vypadl Chramosta, který by nastoupil v základu, kvůli hostování nemohli hrát Filip Souček s Polidarem, takže jsme měli trochu problémy se sestavou,“ řekl kouč Jablonce Radoslav Látal.

„První poločas jsme absolutně nezvládli. Byli jsme takoví píchlí, odevzdaní, bez agresivity, pomalí a vůbec jsme nedostupovali hráče. Sparta rozhodla brzy a bylo po zápase. Hned jsme si vzpomněli na první vzájemné utkání...“

Do základní sestavy Jablonce se opět po měsíci dostal nestárnoucí kapitán Tomáš Hübschman, jenž nastoupil již do 351. utkání v české první lize. A úvod duelu na Letné ho rozladil. „Dělali jsme individuální chyby, ztráceli balony a Sparta z toho měla šance,“ řekl pro O2TV 42letý Hübschman.

„V pětadvacáté minutě prohrávat nula tři..., no, když pak ještě míč dvakrát proletěl těsně vedle tyčky, tak se v hlavě honilo, abychom hlavně nedostali do půle ještě víc gólů a zápas důstojně dohráli.“

Matěj Ryneš ze Sparty (vlevo) v rychlostním souboji s jabloneckým Davidem Štěpánkem.

Pomyslné „zabalení“ utkání, to ale není pro Hübschmana téma. „Už to bylo těžké otáčet, ale podle mě fotbal musí člověka bavit pořád, aby ho vůbec mohl hrát, bez ohledu na výsledek. Je to samozřejmě nepříjemné za takového stavu, ale hraje se devadesát minut. My jsme se do toho v úvodu dostali sami, tak jsme pak museli dál hrát tak, abychom byli z naší hry trochu spokojení, a aby to nebylo tak, že jsme to sem přijeli jenom odevzdat. I takový zápas nám něco ukáže, my si z něho musíme vzít to pozitivní a snažit se, aby to takhle příště nebylo,“ tvrdil Tomáš Hübschman.

Jabloneckým svitla naděje na zkorigování výsledku a zdramatizování utkání nedlouho po změně stran. Domácí bek Vitík zfauloval Černáka, který mohl jít sám na bránu. Sudí Pechanec nejprve odpískal penaltu a dal mu žlutou kartu. Po posouzení situace na videu ale správně vytáhl faul před šestnáctku, takže pokutový kop odvolal, ale zároveň Vitíka místo žluté karty vyloučil. Hosté sice měli ve více než třicetiminutové přesilovce tlak, ale bez vyložené šance. „Nedostali jsme se pořádně do zakončení,“ litoval Hübschman.

Fotbalistům Jablonce skončila pětizápasová ligová série bez prohry, v tabulce ale zůstali jedenáctí a podzim ukončí v sobotu doma soubojem s Karvinou.