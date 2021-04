Zápasy se Spartou mám rád, říká střelec vítězného jabloneckého gólu Schranz

„Těžko říct, jestli to byl zatím můj nejcennější gól v lize, ale pro nás jako tým je teď cenný určitě hodně,“ řekl sedmadvacetiletý forvard Jablonce Ivan Schranz, který se po centru Kroba z trestného kopu trefil hlavou k tyči. Pro slovenského reprezentanta to byl už devátý gól v sezoně a dere se tak mezi střeleckou šlechtu české ligy.¨

Jak hodnotíte zápas se Spartou?

Myslím, že jsme do něj vstoupili výborně, od první do poslední minuty jsme byli správně nastavení a za výhrou jsme si šli. Zápas nám sedl, fyzicky jsme na tom byli dobře, dobře jsme Spartu napadali, sbírali odražené míče a tím jsme si hodně pomohli. Věřil jsem pořád, že ten gól přijde, a na konci opravdu přišel.

Jak důležitou roli sehrál při vaší trefě hlavou přesný míč od Kroba?

Našel mě tam fantasticky, on tu kopací techniku má výbornou. Pak už bylo jenom na mně nějak míč usměrnit a povedlo se.



Spartě jste dal v lize už tři góly, před týdnem jste proti ní skóroval i v poháru, je vaším oblíbeným soupeřem?

Je fakt, že se mi v posledních zápasech proti Spartě gólově dařilo, takže mám samozřejmě zápasy s ní rád. A když ty góly pomůžou k výhře, tak je to paráda.

V letošní sezoně máte na kontě už devět gólů, myslíte si na trofej pro nejlepšího střelce ligy?

V hlavě to mám nastavené tak, že chci svými góly pomoct týmu povyhrávat co nejvíc zápasů a samozřejmě se chci z osobního hlediska dostat i na co nejvyšší metu vstřelených gólů, abych se udržel v týmu Slovenska pro Euro. To je také velká motivace.

Aktuálně jste na druhé příčce, která by po konci sezony znamenala kvalifikaci o Ligu mistrů. Bavíte se o evropských pohárech v kabině?Upřímně říkám, že se o nich teď nebavíme, protože do konce ligy je ještě daleko a máme před sebou hodně těžkých zápasů. Náš cíl je hrát v tabulce co nejvýše, to se nám momentálně daří, a když budeme přistupovat ke každému zápasu tak jako se Spartou, tak věřím, že poháry zase přijdou a v létě si v Evropě zahrajeme. V sobotu nás čeká zápas v Plzni a i tam vyrazíme pro body.