Na Euro jsem si dělal zálusk, lituje brankář Bačkovský. V Teplicích krotil „hopík“

Zaskočilo vás to?

Upřímně, trochu jsem si dělal zálusk. Ale je těžké se do nominace dostat, když pravidelně nechytám. Že jsem v Bohemce doteď nedostal tolik šancí, tak to prostě je. Makal jsem na tréninku a doufal jsem, že mě tam budou trenéři dávat častěji. Doufám, že do budoucna to tak bude. S Eurem mě to mrzí, ale klukům přeji, ať se jim zadaří a postoupí ze skupiny, i když je pořádně těžká. Pak se zkusím porvat o další nominaci.

V Teplicích jste už v brance stál. Překvapilo vás, že jste Le Gianga nahradil poté, co vychytal nulu a výhru s Karvinou?

Ano, byl jsem překvapený, moc často se to nestává. Byl jsem rád, že jdu do brány, chtěl jsem to trenérům vrátit. Něco jsem pochytal, snažil jsem se co nejvíc pomoct mužstvu. Užil jsem si to.

K výměně brankářů Luděk Klusáček, trenér Bohemians „Víme, jak těžký terén je v Teplicích, hra je jím ovlivněná, je v ní spousta nákopů. Hugo Bačkovský hraje dobře nohama, proto dostal přednost před Patrikem Le Giangem. Nešlo o špatný výkon Patrika, minule vychytal nulu a výhru, takže důvod byl čistě taktický. A Bačkovský svoji roli v zápase splnil.“

Nulu jste vychytal při vašem lednovém debutu proti Opavě, myslel jste na ni i teď v průběhu zápasu?

Já se snažil jít minutu po minutě. Zákrok od zákroku. Nikdy před zápasem na nulu nemyslím, beru ji jen jako bonus. Snažím se chytat, co nejlíp umím. A ne se upínat na nulu. Někdy dostanete gól, s kterým nemůžete nic udělat. A být smutný, že jsem kvůli tomu neudržel nulu, by nebylo dobré. Ale jasně, kdybych ji v Teplicích měl, znamenalo by to výhru.

Mohl jste s Kodadovou hlavičkou něco dělat?

Můj pocit je, že jsem udělal maximum, co jsem mohl.

Jak se na zápase podepsal těžký terén na Stínadlech?

Utkání značně ovlivnil. Nebyl dobrý ani před začátkem zápasu a s každou odehranou minutou byl horší a horší. Mě nejvíc ovlivňoval při hře nohama, dost se to smýkalo, povrch nebyl pevný. Čím víc bylo odehráno, tím hřiště bylo nestabilnější. Pak už je to taková loterie. Když na mě šel balon, do poslední chvíle jsem si musel dávat pozor, jak skočí. Navíc hřiště v Teplicích je dost tvrdé. Balon má jiný odskok, nesklouzával, ale skákal jako hopík. Jednoduché to nebylo. Ani moc nepomáhá fakt, že se liga nehraje se stejným balonem, což je docela podstatné. Když přijedeme do Teplic a ti hrají s Pumou, jde o úplně jiný balon než třeba Adidas. Jsou to doopravdy extrémy, mají úplně opačné vlastnosti. Takže člověk si musí zvykat na míč i terén.

Měříte 184 centimetrů, patříte mezi menší gólmany. Cítíte to jako hendikep?

Nevím, jaké je být velký, takže můj hendikep nedokážu posoudit. Nejsem až tak vysoký, snažím se to vynahradit jinak. Mít dva metry, pomůžu víc při centrech, takhle jsem zase rychlý na čáře.