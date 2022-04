Hradec si užívá historickou výhru nad Slavií. Teď je na řadě Sparta

Vašulín: Povedlo se zamíchat kartami o titul Hradecký útočník Daniel Vašulín svojí proměněnou penaltou onen nečekaný fotbalový zázrak zahájil. V tu chvíli sice ještě nemohl tušit, že bude jedním ze čtyř střelců, kteří obranu pražské Slavie pokoří. Navíc z toho byla slavná výhra 4:3. „Přistoupili jsme k tomu tak, jak jsme chtěli. Prostě zamíchat kartami o titul, a to se nám povedlo. Dali jsme čtyři góly Slavii, co víc si přát, oni jich předtím dostali v sezoně jen devatenáct,“ vypravoval po utkání Vašulín, „byli bychom na druhé straně za blbce, kdybychom jim dali čtyři góly, a ještě bychom prohráli.“ Slavia se neporáží každý den, jaké emoce ve vás jsou?

Přímo skvělé. Málokdo čekal, že Slavii porazíme. Všichni si mysleli, že si sem dojedou pro lehké tři body. My jsme však hráli bez tlaku a ukázali jsme svoji sílu. Chtěli jsme konečně porazit silný tým, což se povedlo. Je pravda, že takový soupeř se každý den neporáží. Pomohlo vám to, že jste se vyhnuli bojům o sestup a že v elitní skupině o titul nemáte co ztratit?

Samozřejmě. Víme, že budeme šestí, hůře už skončit nemůžeme. Hrajeme úplně bez tlaku, máme svoji jistotu a teď si ty zápasy chceme maximálně užít, předvést se proti velkým týmům. Určitě se nám nohy rozvázaly, každý z nás si víc dovolí. V lize jste neprohráli už osm zápasů v řadě. Může za to změna rozestavení?

Máme více hráčů nahoře. Hrajeme brejkový fotbal, Adam Vlkanova nám to rozbíhá, vyhovuje nám to. Věděli jsme, že šance přijdou a že když je proměníme, tak můžeme Slavii porazit. A to se povedlo. Co čekáte od dalších zápasů ve skupině o titul, které vás ještě čekají?

Máme za sebou snový start a věřím, že i ty další těžké duely dokážeme zvládat. Nechceme ani od těchto soupeřů dostávat pět gólů, chceme se jim vyrovnat a v neděli se nám to podařilo. Tak budeme věřit, že se nám to podaří i v dalších zápasech. Třeba se Spartou jsme zápas na Letné výsledkově nezvládli, chceme to i tam napravit.