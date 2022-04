Znovu na Letné. Výkon by hradečtí fotbalisté brali, výsledek ne

„Nemůžeme si myslet, že výsledky jako se Slavií budou přicházet jako na běžícím pásu. Sparta je stále náš největší a nejslavnější tým,“ říká oprávněně Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Hradce Koubka, „Letná je pro mě mýtický stadion, nabereme tam další zkušenosti.“

Hradečtí do Prahy vyrazí necelý týden poté, co se zaskvěli již zmíněnou výhrou nad Slavií. V zápase, který vejde do dějin hradeckého fotbalu.

„Takové vítězství si člověk užívá hodně dlouho. Na každém kroku bylo cítit, že to byla historická událost. Všichni jsme byli nadšení,“ netají Hejkal atmosféru, která vládla v hradeckém klubu po nedělní výhře 4:3.

Nováček soutěže tím jen potvrdil až nečekaně úspěšný vstup mezi českou fotbalovou elitu, do které se vrátil po čtyřech druholigových letech. A vrátil se tak dobře, že v nadstavbové části hraje ve skupině o titul, což mu dává klid, neboť se nemusí stresovat z možných nepříjemností souvisejících s bojem o záchranu. „Nemáme povinnost koukat pod sebe, víme, že jsme šestí a šestí zůstaneme. Lehkost a uvolněnost je znát i na tréninku,“ přisvědčuje Hejkal.

Sparta - Hradec Králové od 19 hodin ONLINE

V tom by mohla být i dnešní výhoda hradeckého týmu. Že může na Letné být vyrovnaným soupeřem, to si dokázal na podzim. Něco podobného by asi bral i nyní, ale s jediným rozdílem a tím je výsledek. Tehdy tam totiž po dlouho vyrovnaném zápase padl 0:4.

„Na Spartě jsme se prezentovali aktivní hrou, do pětapadesáté minuty jsme byli vyrovnaným soupeřem a konečný výsledek neodpovídal dění na hřišti. Budeme zase chtít hrát aktivně. Kdybychom zaparkovali autobus před vápnem, nevedlo by to k úspěchu a ani divákům by se to nelíbilo,“ přibližuje Hejkal, s jakou taktikou se tým pokusí po Slavii zaskočit i Spartu.