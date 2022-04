Odpadávali jsme a byli v křeči. Titul? Tlak zůstává stejný, míní Trpišovský

„Zkomplikovali jsme si boj o titul,“ připustil Trpišovský, ale upozornil: „Plzeň bychom museli ve vzájemném utkání porazit tak jako tak. Jen bychom do zápasu vstupovali v lepší pozici. Tlak zůstává stejný.“

Aktuálně platí, že má Slavia před očekávaným utkáním prvních dvou týmů tabulky, které se hraje příští neděli, dvoubodové manko.

Pod Trpišovského vedením inkasovala v lize vůbec poprvé čtyři góly. Přihodilo se jí to jen v Evropě na Chelsea, s Midtjyllandem, Leverkusenem, Arsenalem a Lincem.

„Vlkanova, Kubala a Vašulín nám dělali velké problémy, donutili nás k chybám. Byli velmi nepříjemní, soubojoví, tvrdí. Udrželi spoustu míčů a my jsme od nich v prvním poločase odpadávali, váleli jsme se po zemi, prohrávali první souboje,“ pokračoval Trpišovský.

Co ještě rozhodlo o vaší porážce?

Domácí doopravdy předvedli velkou kvalitu v útočné fázi, ale my jsme si ten zápas udělali strašně těžký. Tři góly jsme dali, další tři vyložené šance jsme měli, ale kvůli situacím po ztrátě míče a našemu chování v defenzivě nemáme ani bod.

Z čeho vaše potíže v defenzivě plynuly?

Tím, že se Hradec rychle dostal do vedení, dostával se do situací, které mu vyhovovaly. Byl to velký rozdíl proti posledním dvěma zápasům, v nichž jsme poměrně brzy vedli my. Takhle jsme čtyřikrát inkasovali a klidně jsme mohli dostat i pátý gól. Udělali jsme spoustu chyb, za stavu nula nula jsme před prvním gólem pustili soupeře do přečíslení tří proti dvěma, ale hlavně u druhé branky jsme předvedli strašnou chybu.

Rozhodující moment?

Ano, protože jsme po vyrovnání na jedna jedna měli dobrou pasáž - ale takový gól dostat prostě nemůžeme. Po zbytek zápasu jsme pouze dotahovali, i přesto si myslím, že jsme minimálně na remízu měli. Příležitosti jsme však neproměnili, případně nás vychytal gólman. Hradec nás navíc do žádného závěrečného náporu ani nepustil.

Neprojevilo se na výkonu i výsledku možné podcenění soupeře?

Neřekl bych. Kluci byli připravení dobře, měli dobré nasazení. Z nadstavby už zkušenosti máme, víme, jak se hraje o titul. My jsme se ale tentokrát hrozně špatně rozhodovali v defenzivě a situace, které jsme měli vepředu, jsme nevyřešili, jednou trefíme na brankové čáře hráče do krku, pak nedáme gól po hlavičce z metru. Nebyli jsme schopni míč dotlačit do brány a gólman Vízek? Chytil možná tři góly. Byli jsme v křeči. A myslím, že při šancích na nás dolehla spíš tíha okamžiku, než že by šlo ze strany hráčů o nějakou bohorovnost.