Hradecký Weber: Hledali jsme i zkušenost na nový stadion, návrat nebude lehký

„Se sportovním úsekem jsme hledali zkušenější hráče. Čeká nás návrat na stadion, což nebude jednoduché. Přece jenom pro kluky bylo psychicky jednodušší hrát v azylu, a tak tady asi bude větší tlak. Tihle zkušení hráči by nám v adaptaci na nový stadion měli pomoct,“ uvedl Jozef Weber, nový kouč hradeckého mužstva, který u týmu vystřídal Miroslava Koubka.

Oba zkušení hráči do Hradce přicházejí po nelehkém období ve svých kariérách. Oba se značnou dávkou zdravotních potíží, které je brzdily ve fotbalovém rozletu. I proto toho v minulé sezoně moc neodehráli, víc patrné to bylo u Krejčího, který vypadl z kádru Sparty a neodehrál ani jeden soutěžní zápas.

Změny v Hradci Odešli: Matěj Ryneš (Sparta, ukončení hostování), Filip Čihák (Plzeň, ukončení hostování), Pavel Dvořák (neprodloužení smlouvy), Filip Novotný (neznámo), Filip Kubala (asi Ostrava, kluby jednají) Přišli: Václav Pilař (Plzeň), Ladislav Krejčí starší, Daniel Horák (oba Sparta), Ondřej Šašinka (Ostrava)

„Jejich přínos na hřišti by měl být jasný, i když víme, že oba si něco prodělali zdravotně. Není to tak, že by ve všech utkáních museli nastupovat na celých devadesát minut minut, ale věřím, že nám pomůžou v co největším časovém úseku. Pomohou nám i v kabině se zkušenostmi,“ poznamenal trenér Weber, „oba jsou profesionálové, mluvil jsem s nimi v létě několikrát, těšili se sem.“

Dvaapadesátiletý Weber se s týmem, tedy i s nimi pokusí navázat na dvě sezony, v nichž Hradec vždy skončil v horní polovině tabulky. První rok dokonce na šestém místě, tedy v nadstavbově skupině o titul. Vedle již zmíněných na to dostal i další hráče. Z Baníku Ostrava do Hradce přichází útočník Ondřej Šašinka, který poslední dvě sezony strávil ve Slovácku, a ze Sparty nadějný obránce Daniel Horák.

Souvisí to i s některými odchody. V Hradci totiž skončilo z různých důvodů několik borců. Sparta si stáhla křídelníka Ryneše, Plzeň stopera Čiháka, útočník Kubala se sice na zahájení přípravy v Hradci ukázal, ale vydává se do Ostravy, která o něj má zájem, záleží však na dohodě klubů.

Nový kouč Weber vsadil na podobný model přípravy jako jeho předchůdci: tým bude trénovat v domácích podmínkách, už tradiční výjimkou je soustředění v Písku. A zápasy? První už ve středu proti Libčanům, poté s Vlašimí, Vyškovem, polským Sosnowiecem, Táborskem, Žižkovem a Spartou B.