Stadion přinese euforii, bude na nás ji udržet, říká hradecký trenér Weber

„S novým stadionem euforie vždycky přijde, je na nás, abychom ji udrželi co nejdéle,“ říká Jozef Weber, který hradecký tým převzal právě před týdnem po Miroslavu Koubkovi, „měl jsem to štěstí, že jsem byl v Karviné, když se postupovalo, a do toho přišel právě i nový stadion.“

Také ale určitě závazek a zodpovědnost, očekávání budou velká. Souhlasíte?

Souhlasím, bude to složitější. Když se na to ale připravíme, určitě to půjde.

Připomněl jste podobný zážitek s Karvinou, ale pro vás to nebyl jediný postup.

Pamatuji si pochopitelně, když jsme postoupili s Bohemkou. První rok byla ohromná euforie a to samé potom v Karviné, v obou případech pro mě z toho byla pozitivní zkušenosti. Tady to je ale trochu jiné.

V čem podle vás?

V tom, že mužstvo bylo dva roky zvyklé hrát v trochu jiném prostředí. Vlastně stále venku, chodilo málo lidí, teď je potřeba si zvyknout na něco jiného. Já jsem přesvědčený, že nám nový stadion pochopitelně pomůže. Trochu nám to sice komplikuje začátek, dva zápasy venku, ale mužstvo bude tak zkušené, že se s tím popereme a že si z domácího prostředí uděláme výhodu. Že nás nebude stresovat, že najednou se na nás místo tisíce lidí bude dívat tisíců šest.

Tým se přesune do míst, kde stál pro mnohé velmi neoblíbený stadion. Jaké vzpomínky na něj máte vy?

Dá se říct, že jen ty nejlepší. S již zmíněnou Karvinou jsme tady před lety vyhráli na konci druholigové sezony 2:0 a zajistili si postup. Hradec tehdy hrál také o postup, trénoval to Bohouš Pilný a nakonec také postoupil, šli jsme nahoru oba.

A jako dlouholetý prvoligový hráč?

Nejvíc jsem toho odehrál v Jablonci a v tu dobu se Hradec pohyboval spíše ve druhé lize, takže jsme toho na Všesportovním stadionu moc neodehráli. Pamatuji si ale dodnes, že když vypadl balon ze hřiště, tak jsme dvě minuty nehráli. Hlavně tam u branky před hodinami to byla dálka, takže jsem se mohl aspoň vydýchat. (smích)

Přebral jste tým po úspěšném trenéru Koubkovi, který mužstvo před dvěma sezonami po postupu provedl velmi úspěšně. Vnímáte, že nasadil laťku hodně vysoko?

Vnímám a myslím si, že je nastavená skoro na maximum. Nesmíme se toho ale bát a udělat všechno pro to, abychom v tom pokračovali. Ve způsobu hry, náročnosti a i ve výsledcích, které Hradec dosahoval. Ty dva roky byly opravdu výborné.

Mluvil jste o tom se svým předchůdcem?

Mluvil. Byl to dlouhý, příjemný rozhovor, ale nechám si jeho obsah pro sebe. Mě i zajímalo, jak to bylo s jeho koncem, ale podle jeho slov to bylo v pořádku. Já si pana Koubka vážím a nerad bych šel tam, odkud bych ho vytlačil.

Hradec se pod trenérem Koubkem vyznačoval účelnou hrou založenou na důslednosti, což přinášelo i dost faulů a vyloučení. Co jste na tenhle způsob hry říkal?

Že se o tom psalo možná víc, než bylo potřeba. Zápasy jsem viděl, některé červené karty byly zbytečné. V náročnosti chceme pokračovat, samozřejmě ne za cenu faulů, protože po červených kartách to je potom vysilující. Na způsob hry ale navážeme.

S trochu pozměněným kádrem. Co na změny říkáte?

Byly většinou vynucené. Například po odchodu Ryneše jsme potřebovali hráče na levou stranu a paradoxně oba získali ze Sparty. Přišel Krejčí, k němu odchovanec Horák, který má před sebou perspektivu, a věřím, že tady ukáže, že je ligovým hráčem.

Co příchod Krejčího, který rok vůbec nehrál?

Z toho obavu nemám. Budeme v jeho případě trpěliví, proto přivádíme Horáka. Já jsem na levé straně končil v sedmatřiceti, Krejčímu je třicet, ještě mladý kluk. Jeho příchod se v létě táhl, byl jsem z toho trochu nervózní, měl i jiné nabídky a jsem rád, že se rozhodl pro nás.

Na jeho místě může hrát i Pilař, který přichází jako zkušená posila. V reprezentaci si svého času konkurovali, co v Hradci?

Už jsme o tom přemýšleli a my si nemůžeme dovolit jako v reprezentaci, aby si takoví dva hráči tady konkurovali. Budeme se snažit udělat to tak, aby hráli oba.

Příchodem Šašinky jako náhrady za odcházejícího Kubalu je kádr hotový, nebo je ještě něco ve hře?

Záležitost stopera. Neočekávaně totiž skončil Čihák, který tady má hostování na dva roky, a po prvním si ho Plzeň stáhla. Budeme řešit, jestli na něj nějakou dobu budeme čekat, nebo jestli se podíváme po někom jiném.