Hrál jsem jen ve Spartě a v Boloni, na tlak jsem zvyklý, ujišťuje Krejčí

„Očekávání na mě jsou celý celý život. Hrál jsem jenom ve Spartě a v Boloni, takže na tlak jsem zvyklý, člověk se s tím vypořádat musí.“

Návrat do Sparty skončil tak, jak skončil, bylo to pro vás hodně složité?

Bylo. Byl jsem po sezoně takzvaně šťastně smutný. Je to takové divné spojení, ale opravdu jsem to tak cítil. Šťastný jsem byl za kluky, spoluhráče a celý klub. Zvládli jsme to a po tak dlouhé době získali titul. Za to jsem byl hrozně rád, ale já jsem byl smutný, že jsem nedostal možnost být u toho s nimi.

Radost z titulu nebyla taková?

Já jsem ho nevyhrál. S klukama na hřišti jsem nebyl, takže si nemohu připočítávat žádné plusové body ani zásluhy. Nehrál jsem ani minutu, trénoval jsem s nimi pouze v repre pauze, když potřebovali doplnit počet, jinak jsem byl s béčkem.

Jak jste přijal skutečnost, že jste se octl mimo sparťanské áčko?

Byl to šok, i když to nebylo úplně tak, že by mě postavili mimo tým. Bylo mi umožněno, abych si našel jinou adekvátní nabídku. Tu jsme se s manažerem snažili najít, bohužel žádná minulé léto nebyla. Poté nějaké v Čechách přišly, ale nedohodli jsme se na finančních podmínkách, protože rozdíly byly velké. Zbytek bych nechal mezi mnou a klubem, já tu nechci po Spartě plivat, ona mě vychovala, dala do velkého fotbalu, všechny krásné chvíle, které doteď ve fotbale mám, jsem zažil se Spartou.

Teď přichází Hradec, co při rozhodnutí bylo pro vás důležité?

Do mozaiky přispěla spousta věcí. Hned od začátku byla jednání s klubem super, dýchlo to na mě skvělou atmosférou. Navíc tady je krásný nový stadion, který se dodělává, což bude super, protože budou chodit lidi.

Ladislav Krejčí na tréninku fotbalového Hradce Králové.

Další možnosti? Ve hře prý byla Mladá Boleslav.

Byla, byl jsem s ní v kontaktu, ale nakonec jsem se rozhodl pro Hradec. Byla tam ještě jedna zahraniční nabídka, ale všechny důvody převážily a jsem tady.

Finančně si oproti Spartě asi pohoršíte, byla kvůli tomu s Hradcem těžká vyjednávání?

Nebyla. Fotbal mě baví a po roce, kdy jsem bez něj byl, mám strašnou chuť hrát. Proto to nebylo tolik o financích.

Hradec půjde do třetí sezony po svém návratu do ligy, jak na vás v uplynulých dvou působil?

Předváděli výborný fotbal. Hráli přímočaře a ostře. Já proti nim dvakrát nehrál, ale co si pamatuji, Hradečtí byli vždy výborně připraveni a Sparta to neměla nikdy jednoduché.