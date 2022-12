Hradečtí fotbalisté dřou mezi dovolenými. Rada: Těžké na hlavu

„Nikdy jsem se s tím nesetkal,“ přiznává nejzkušenější z nich Jakub Rada.

Hradečtí přesně před týdnem ukončili první fázi odpočinku po podzimní části sezony a začali tvrdě trénovat. V sobotu odehráli poslední zápas letošního roku a tento týden je čeká druhá část ostrého kondičního tréninku.

„Je to asi pro všechny atypické a bude zajímavé v lednu porovnávat, jak to komu vyšlo. Týmy volily odlišné modely. My máme takový, a tak to také bereme.

Jak prožíváte ten váš, ve kterém máte dovolenou rozdělenou a mezi ní dva týdny tvrdého tréninku?

Musím přiznat, že je to hodně specifické a těžké na hlavu se namotivovat k tomu, abychom se teď sedřeli z kůže a pak ještě zase měli volno. Proto je asi i těžké načasovat fyzickou a sportovní formu.

Jak se s tím srovnáváte a jak se do takové zátěže člověk po volnu dostává?

Čekal jsem to horší, i když to jednoduché není. Jsme ale profesionálové a nezbývá nám než se kousnout a vzít to. Některé týmy po lize, případně poháru ještě trénovaly, teď mají delší volno v kuse, my to máme takto rozdělené.

Potkalo vás to kvůli mistrovství světa, které začíná vrcholit. Co mu říkáte?

Že se mi celkově líbí a snažím se ho hodně sledovat. Ne samozřejmě každý zápas, spíše ty večerní. Zajímavé zápasy, tři penaltová čtvrtfinále, celkově opravdu dobrý.

V tom druhém předvedli Nizozemci něco hodně neobvyklého tím, jak v závěru rozehráli přímý kop, po kterém nakonec skvěle vyrovnali. Vy standardní situace hodně zahráváte, troufl byste si na něco podobného?

Je to úplně geniální věc a pro mě je to jedna z nejúžasnějších věcí, co jsem na fotbale kdy viděl.

Napadlo vás někdy v takové pozici přímý kop rozehrát tak, jak to předvedli Nizozemci?

Napadlo, ale chce to odvahu to vůbec udělat a ještě v takový moment, v jakém to oni zahráli. Mám ale pocit že tady je to možná ještě těžší, při standardkách jsme pod velkým tlakem, možná větším než na mistrovství světa.

Váš tip na vítěze letošního šampionátu?

Před jeho začátkem jsem tam pragmaticky dal Argentinu, ale nejvíc jsem to přál Portugalsku kvůli Ronaldovi. Bohužel už to nevyjde.

Zatímco se o tom bude rozhodovat, vy budete tvrdě trénovat.

Jeden extrémně těžký týden už za máme sebou. Trenér nás, kulantně řečeno, nešetří, musíme ten týden přežít a pak to snad bude lepší.