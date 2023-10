Marné dobývání a prohra. Taková hrozně bolí, ulevil si kapitán Hradce

„V první řadě takováhle prohra hrozně bolí,“ netajil po zápase zklamání kapitán hradeckého mužstva Petr Kodeš.

Přitom Hradec měl tentokrát dobře nakročeno minimálně k bodovému zisku. S přehledem odolávali pokusům domácích o ohrožení své branky a naopak sami měli největší šanci první půle. Po půlhodině hry totiž Harazim vzal míč Fleišmanovi, běžel s ním sám na domácího brankáře Holce, ale přízemní střelou jej nepřekonal.

„Prováhali jsme možnost jít v první půli do vedení, ve druhém poločase to samé a pak to bylo o tom, jestli nám Karviná dá gól, nebo ne,“ poznamenal trenér hradeckého mužstva Václav Kotal.

Bohužel pro Hradec se domácí dočkali. V 78. minutě se sice pro centr Fleišmana z levé strany brankář Hradce Bajza natahoval, jenže při současném hlavičkovém souboji Čiháka se Svozilem mu následně balon vypadl. Ten se odrazil k Čurmovi, jehož zakončení ležící Bajza fantasticky vyrazil, na další dorážku Lucky Ezeha však byl krátký.

„Celkem slušně jsme bránili, ale pak uděláme takovou blbost, která nás stojí zápas. Měli jsme být rozhodně důraznější,“ uvedl kapitán Kodeš.

A dál? Už jen marné dobývání domácí branky, při kterém bohužel vynikla současná bolest Hradce. Dát gól je pro jeho hráče obrovský problém. „Jsem nespokojený s naší špatnou efektivitou, body jsme ztratili vlastní vinou,“ řekl k průběhu zápasu kouč Kotal.

Přitom jen za posledních pár minut, které uplynuly po obdržení branky do závěrečného hvizdu, si Hradec vytvořil řadu šancí. Nejprve musel Holec k tyči po dalekonosné ráně Kodeše, o malou chvíli později měl i kus štěstí, protože hlavička Ševčíka zamířila těsně mimo. V 89. minutě trefil Kučera břevno, po centru téhož hráče už v nastaveném čase poslal míč za brankovou čáru Ševčík, sudí ale odpískali balon mimo hrací plochu, kam zaletěl po centru Kučery.