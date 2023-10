Duel nových trenérů. Karviná teď hraje dobrý fotbal, chválí hradecký Kotal

Ve svém fotbalovém životopise mají jeden společný záznam. Zapsali ho do něj jen před několika týdny. Václav Kotal a Juraj Jarábek totiž nedávno do nového angažmá nastoupili poté, co Hradec Králové i Karviná v jeden den odvolaly jejich předchůdce. V sobotu se v Karviné alespoň dočasně ukáže, který klub si tím polepšil. Po reprezentační přestávce totiž dojde na souboj právě oněch dvou klubů.