Jsem módní ikona. Rád odpočívám ve výšce 2,5 metru. CZ Bělehrad představuje Kangu

Guélor Kanga končí ve Spartě a po dvou a půl letech se vrací do Srbska.

Ač tamní největší klub Crvena zvezda Bělehrad jeho příchod oficiálně ještě neoznámil, na sociálních sítích ho naznačuje. Podle několika nápověd ukazuje na Kangu.

Pod statusem „Hádej, kdo jsem“ se píše:

„Skvělá střela z dálky.“

„Úspěšně vymetám pavučiny z brány.“

„Jsem módní ikona.“

Nebo: „Po vítězství rád odpočívám ve výše 2,5 metru.“ Známá je totiž fotografie, jak Kanga vyšplhal na bránu, usadil se na břevně a kynul fanouškům.

A vedle je portrét někoho, kdo metá salta.

Ve Spartě tak končí éra výjimečného záložníka, který rozhodoval zápasy, postupně si získal srdce fanoušků, ale také nebyl úplně do party, někdy nebyl svolný podřídit se mužstvu. Známá byla jeho neochota k defenzivním povinnostem.

V Praze mu v polovině července vypršel kontrakt, Sparta o něj dál stála.

Na začátku byl od Sparty původně návrh roční smlouvy, kterou Kanga připomínkoval. „Chci na dva roky,“ oznámil klubu.

Sparta své podmínky vylepšila. Nabídla mu roční smlouvu s opcí s tím, že pokud na podzim odehraje určitý počet zápasů, automaticky se mu kontrakt o rok prodlužuje.

Pro Kangu by nebylo nic složitého, aby tu opci splnil. Stačilo by jen, aby byl pro mužstvo pořád stejně platný a hrál jako na jaře.

V penězích sice úplná shoda nepanovala, ale to by zásadní zádrhel nebyl. Kanga by si jako jeden z nejlepších hráčů ligy zasloužil plat, který by patřil v soutěži k nejvyšším.

Sparta mu ho podle kuloárních informací dávala, patřil by určitě mezi tři nejlíp placené hráče v Česku.

Plat odrážel jeho výkonnost, produktivitu, schopnost rozhodovat zápasy i pozici jednoho z důležitých hráčů mužstva.

Jenže od chvíle, kdy Sparta minulý týden poslala Kangovi a jeho agentovi finální návrh smlouvy, čekala marně na odpověď.

Devětadvacetiletý středopolař v úterý přiletěl do Prahy, na sparťanském stadionu na Letné si od zástupců klubu vyzvedl dvě ceny, které získal za výkony v posledním ligovém ročníku - cenu pro nejlepšího hráče i nejhezčí gól sezony v anketách, v nichž hlasovali sparťanští příznivci.

Ale s vedením se nesešel. Místo toho na instagramovém účtu dával najevo, že problém není u něj, ale na straně sparťanského sportovního ředitele Tomáše Rosického. S klubem oficiálně nekomunikoval.

Zájem o něj měl Trabzonspor, kterému loni v létě v pohárovém předkole dal dva góly. Ale s tureckým klubem se podle všeho na podmínkách smlouvy nedohodl.

Splnily mu je až Crvena zvezda, kde před příchodem do Sparty prožil hezké časy.

Za Spartu v české lize odehrál 69 zápasů a dal 28 gólů. Z pozice záložníka skvělá bilance.

Naposled byl strůjcem triumfu v českém poháru, ve finále 1. července v Liberci přihrál Karlssonovi na vyrovnávací gól a druhý dal sám.