Mizí element cizí. Kanga zanechává prach drzosti, arogance i nepochopení

Edin Džeko 43 zápasů, 16 gólů. Vzhledem k tomu, že ho pak Teplice prodaly za 100 milionů korun do Wolfsburgu, byla to unikátní trefa nejen na české poměry. Vysoký, hubený teenager, jenž měl tvář plnou uhrů, přicházel za dva miliony ze Sarajeva. Nakonec to Džeko dotáhl mezi šlechtu a nastřílel 50 gólů ve třech nesmírně náročných soutěžích: v německé, anglické a italské lize. Dvakrát vyhrál Premier League a svou cenou vyšplhal k miliardě!