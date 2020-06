Jak pálí kanonýr ligy: z dálky, z blízka i z penalt. Co bude s Kangou dál?

Proti Jablonci se trefil fenomenální střelou do vzdálenějšího horního rohu brány, v Českých Budějovicích za vápnem bombou od břevna. Pak proti Příbrami proměnil dvě penalty.

Třetí pokutový kop zvládl ve Zlíně, předtím povedenou střelou pokořil olomouckého brankáře. Toho karvinského si vychutnal po individuální akci z poloviny hřiště a obstřelem kolem obránců.

Nejlepší střelci 2019/2020 (po základní části)

Kanga 12 gólů, Kozák, Budínský oba 11 2018/2019 (poprvé s nadstavbou)

Komličenko 29 gólů, Beauguel, Doležal oba 15, Kanga 12 2017/2018

Krmenčík 16, Plšek, Škoda, Tecl všichni 11 2016/2017

Lafata 15, Škoda 15 2015/2016

Lafata 20, Ďuriš 16 2014/2015

Lafata 20, Škoda 19 2013/2014

Hušbauer 18, Lafata, Zb. Pospěch oba 16 2012/2013

Lafata 20, Václav Kadlec, Ordoš oba 14 2011/2012

Lafata 25, Bakoš 16 2010/2011

Lafata 19, Pekhart 18 2009/2010

Ordoš 12, Kuliš, Lafata oba 11 2008/2009

Kerič 15, Huňa, Necid oba 11 2007/2008

Svěrkoš 15, Slepička 12 2006/2007

Pecka 16, Džeko, Střihavka oba 13 2005/2006

Ivana 11, Kulič, Piták, Vlček všichni 10 2004/2005

Jun 14, Luděk Zelenka 12 2003/2004

Heinz 19, Reiter 15 2002/2003

Kowalík 16, Svěrkoš 14 2001/2002

Štajner 15, Nezmar 14 2000/2001

Tuma 15, Hapal, Kuka 14

Proti Bohemians skóroval zblízka, čtvrtou penaltu suverénně proměnil proti matadorovi Drobnému z Budějovic.

Desátou trefu zaznamenal proti Mladé Boleslavi střelou z 18 metrů. Jedenáctou z penalty proti Teplicím.

A naposledy na Slovácku se prosadil dorážkou do odkryté brány.

Jak lze vysledovat, Guélor Kaku Kanga, jak zní celé jeho jméno, dává góly různě. Všechny ovšem trefil pravačkou.

Už v minulém ročníku dal dvanáct branek, letos může svou bilanci v nadstavbě ještě vylepšit.

Na kanonýra ligy to však není závratné číslo. Jen dvanáct...

Ale například v ročníku 2005/2006 dal nejlepší střelec jen jedenáct gólů, byl to útočník Milan Ivana ze Slovácka. Olomoucký forvard Michal Ordoš se o čtyři roky později prosadil dvanáctkrát, dva góly dal v závěrečném dějství proti sestupujícímu Střížkovu.

Jaký rozdíl proti minulé sezoně, kdy dal Nikolaj Komličenko rekordních 29 gólů. Za loňský podzim jich měl deset, ale pak z Mladé Boleslavi přestoupil do Ruska. Deset branek nastřílel i plzeňský Michael Krmenčík, jenž v lednu odešel do Brugg. Kdyby zůstali, asi by na tom ve střelecké tabulce byli líp než Kanga...

Nevysoký africký šikula je však teprve druhým záložníkem, kterému se ve střelecké tabulce podařilo stanout nejvýš.

Na jaře 2014 vyhrál tehdejší sparťan Josef Hušbauer s osmnácti brankami a to nezahrával pokutové kopy. Navíc překonal rekord v počtu branek mezi záložníky, v ročníku 1995/1996 dal rovněž sparťan Pavel Nedvěd čtrnáct gólů, mezi kanonýry skončil druhý za útočníkem Radkem Drulákem.

Devětadvacetiletý Gaboňan může díky nadstavbě legendárního českého záložníka překonat. Víc než střelecká bilance se však řeší jeho budoucnost.

Po sezoně mu v pražském klubu vyprší smlouva. Kanga zatím novou podepsanou nemá. Ani ve Spartě, ani nikde jinde.

Zdálo se, že půjde do Trabzonsporu, ale klub byl kvůli porušení finančního fair play vyloučen z příštího ročníku evropských pohárů.

Nenahrává mu ani situace v souvislosti s koronavirem, ve fotbale bude všeobecně méně peněz.

A Sparta? Tady je její oficiální stanovisko. „Kanga je součástí mužstva, kterému na hřišti pomáhá. Chová se jako profesionál,“ říká mluvčí Ondřej Kasík.

Před sebou má ještě pět ligových zápasů, středeční pohárové semifinále proti Plzni a případně finále. Zřejmě až po skončení ročníku v polovině července se rozhodne, kde bude působit.

Dvanáct gólů, pět asistencí v šestadvaceti ligových zápasech.

Spousta předfinálních přihrávek i pasů do šancí. Je i jedním z nejvíc faulovaných hráčů ligy, ale nebývá zraněný.

Kvůli zdravotní potížím vynechal v současném ročníku jen duel v Liberci, dvakrát zůstal na lavičce a jednou pykal za žluté karty.

Jedno je jisté, Kangu získá ten, kdo nabídne nejlepší kontrakt.