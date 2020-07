Sparta začala přípravu. Bez Kangy, s Hanckem, Nitou i s mladíky z hostování

Kádr Sparty na startu přípravy brankáři: Nita, Heča, Holec, Bačkovský

obránci: Hancko, Vindheim, Sáček, Lischka, Štetina, Hanousek, Plechatý, Panák

záložníci: Dočkal, Karlsson, Hložek, Plavšič, Trávník, Karabec (na kempu reprezentace do 21 l et), Krejčí, Fortelný, Havelka

útočníci: Kozák, Tetteh, Juliš Pozdější nástup do přípravy: záložníci Souček a Polidar, útočník Minčev Kanga se rozhoduje, jestli podepíše smlouvu Odchody: Frýdek, Costa, Kaya, Mandjeck, Ben Chaim a Bičík (všichni konec smlouvy)