Kangův odkaz na Letné. Spartě vyhrával zápasy, provokoval i tropil hlouposti

Nálepka průšviháře Před šesti lety, kdy kopal za ruský Rostov, vynechal během roku a půl dvanáct (!) zápasů kvůli disciplinárním trestům: dvakrát si odseděl čtyřzápasový distanc za červené karty, pak chyběl další čtyři utkání za to, že fanouškům Spartaku Moskva ukázal vztyčený prostředníček – coby reakci na rasistické pokřiky. „Ale jinak v Rusku problémy neměl. Hrál skvěle a fanoušci Rostova ho měli rádi,“ líčí Dmitrij Zelenov, novinář z deníku Sport-Express.

Také po přestupu do Srbska hned na hřišti šéfoval, proto mu vedení Crvené Zvezdy klidně odpustilo pár pozdních příchodů na trénink. Nevadilo ani to, že ve volném čase trávil spoustu času v letadle a cestoval do Paříže, kde se mu zalíbilo, a snil o tom, že si tam koupí byt.

Fotbalově selhal jen jednou. Před čtyřmi lety v předkole Ligy mistrů proti Ludogorci Razgrad ho v poločase cestou do kabin vytočil jeden ze soupeřů. Zkrat, úder do obličeje, červená karta... A dobře rozehraný zápas v tahu. (dac)