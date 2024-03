Heč! Heča zachránil Slovácko, Fila si penaltu vyčítal: Měl jsem ji přenechat

Teplický trenér Zdenko Frťala reprezentanta do jednadvaceti let nekamenoval, ale naopak podržel: „Včera kluci na tréninku trefovali penalty do šibenice, dnes se Filous pod tlakem rozhodl takhle. Určitě mu to nebudeme vytýkat, patří to k fotbalu.“

Na slávistu, který na Stínadlech hostuje, by neproměněná desítka neměla vrhnout stín. Zápas se mu jinak herně povedl, byl aktivní, dal gól, svůj už sedmý letošní, a penaltu sám vybojoval, když si zasekl míč a Kalabiška ho podťal.

Pak si balon postavil na bílý puntík a dumal, kam ho umístí.

„Poslední dvě penalty jsem kopl z mého pohledu doprava, tam jsem znovu nechtěl. Přemýšlel jsem, jestli vystřelím po mé levici nebo doprostřed,“ vylíčil Fila svoje myšlenkové pochody.

Ve stejnou chvíli to šrotovalo v hlavě i Hečovi. S trenérem brankářů si načetli teplické exekutory. Když si míč chystalo žlutomodré číslo sedm, rychle listoval ve svém virtuálním seznamu.

„Tahák jsem neměl, střelců není tolik. Někteří kopou doprava, jiní doleva, stačí si je rozdělit a zapamatovat. Když jsem viděl, kdo si bere míč, byl jsem přesvědčený, že skáču doleva. On tam totiž penalty zahrával a doufal jsem, že to udělá znovu,“ vysvětlil Heča.

Zmýlil se, neboť Fila tušil, že je přečtený, a tak ohraný repertoár změnil. Jenže brankář Slovácka jeho pokus doprostřed branky stejně zneškodnil. „Myslím, že mu to nesedlo a já měl štěstí, že jsem tam nechal nohy,“ oddechl si Heča.

Zato opařený Fila jen těžko hledal slova: „Chtěl jsem míč vystřelit nahoru, dolů ne, nevyšlo to. Gólman chvíli vydržel a já trefil jeho kopačky, snad i jen špičky.“ Zdrtilo ho to. „Strašně si to vyčítám, že jsem chtěl až moc dát branku. A nedal. Mám formu, padají mi góly, věřil jsem si. Asi jsem penaltu měl někomu nechat.“

Fotbalisté Teplic slaví gól v utkání proti Slovácku.

Dvaatřicetiletý Heča podle jednoho zdroje chytil druhou penaltu v lize, podle jiného už šestou, což je zřejmě správný údaj, ten nejdůvěryhodnější zdroj – tedy brankář sám – nevěděl. „Vůbec netuším. Já si ani nevybavím, kterou penaltu jsem kdy chytil. Takže věřím, že spíš mohla být druhá,“ šklebila se jednička Slovácka, která udržela v lize 55 čistých kont.

Jediné dvě branky v Teplicích padly ve skoro až hokejovém rozpětí 82 sekund. Na Juroškův zásah v úvodu zápasu bleskově reagoval právě Fila. „Asi náhoda, že jsme se oklepali tak rychle. Gólman byl blízko, balon jsem zvedl jen tak tak. Víme, že se nám na jaře daří, že jsme trošku jiný tým než na podzim nebo dva roky zpátky. Věřili jsme si na Slovácko a měli jsme i vyhrát. Jsem zklamaný.“

Ani Heča ovšem navzdory čapnuté penaltě moc radostí neskákal. „Nejdou nám teď detaily, nemáme finální fázi, děláme špatná rozhodnutí, máme špatný první dotyk. Pořád běháme bazény dolů a soupeř nám dává góly někdy jen z pološancí.“

Zato z penalty, což je šance tutová, se to Teplicím nepovedlo.