Vy nás ale zásobujete, pane Frťala. Teplice sílí, s nimi i jejich junáci

„Je to vzácné, nesmírně si toho vážíme. A teď je na klucích, aby v reprezentacích odevzdali dobré výkony a co nejdéle se tam udrželi,“ pronesl Frťala po víkendové domácí remíze 1:1 se Slováckem.

Chápe, že vesměs nejde o produkty teplické mládeže, ale o hráče ze Slavie. „Z našich odchovanců tam máme jen Chalyho,“ zmínil Štěpána Chaloupka, který se stane sešívaným v létě. „Jsme si vědomí, že jde o kluky ze Slavie. Plus Kričfalušiho, ten už je náš kmenový.“ Pro pořádek.

Trenér jedenadvacítky Jan Suchopárek pro duely se Severním Irskem a Islandem ukázal kromě Chaloupka i na Ondřeje Kričfalušiho, Jakuba Křišťana, který taky jako exslávista už Teplicím patří, a duo hostujících slávistů Alberta Labíka a Daniela Filu.

Teplický Albert Labík (vpravo) v souboji s Martinem Cedidlou ze Zlína.

Ve dvacítce se těší na prestižní přípravy s Portugalskem a Anglií roudnickosparťanský odchovanec Marek Baránek spolu s teplickým Tadeášem Vachouškem, jenž na jaře hostuje ve Vlašimi. Litevská U19 si zavolala Nojuse Audinise z béčka Teplic a góly za slovenskou jedenadvacítku zkusí sázet Roman Čerepkai.

Přičtou-li se Vachoušek a Audinis, kteří teď v ligovém kádru nefigurují, je to devět mladých sklářů s povolávacím rozkazem. Což přináší i komplikace v přípravě, ale ne neřešitelné.

„V týdnu spojíme tréninkový proces áčka s béčkem. I proto, že Mičevič proti Slovácku chyběl kvůli chřipce a Knapík střídal pro zranění. Snad budou v pořádku,“ modlí se Frťala. Kromě Senegalce Abdallaha Gninga na déle vypadl i Ukrajinec Jegor Cykalo. „Přibližně na šest týdnů. Během pauzy půjdou kluci, kteří nedostali tolik šancí, hrát za B-tým.“

Teplice sílí, s nimi i jejich junáci. „Frťala udělal spoustu práce s mladým týmem, je vidět progres,“ chválil ho Martin Svědík, trenér Slovácka. „Já jsem pyšný nejen na mladé, ale na celé mužstvo, jaké výkony odvádí,“ tvrdil Frťala.

I útočník Fila vnímá, že jsou skláři pevnější. „Na jaře se nám daří, jsme trošku jiný tým než na podzim nebo dva roky zpátky.“

Ještě ne bez chyb, to si Frťala na růžovo nemaluje. „Rezervy jsou velké v zakončení ze střední vzdálenosti a ve standardkách. A o přestávce se Slováckem jsem byl kritický, měli jsme ze soupeře přehnaný respekt a byli jsme pozdě v soubojích. Ve druhé půli jsme už udělali maximum,“ vnímal. „Po utkání na Slavii jsme apelovali na hráče, že to je pro nás další test a výzva změřit síly se soupeřem, který má blízko k pohárové Evropě. My si k tomu mohli přičichnout, kdybychom vyhráli, nedá se nic dělat. Ale kluky může povzbudit, že jsou schopní i Slovácko potrápit.“

Česko-slovenský kouč talenty hodil do stroje, který začíná fungovat. A z reprezentací by teď klidně mohla zaznít parafráze filmové hlášky: Vy nás ale zásobujete, pane Frťala!