Osm žlutých je dost, ale faulovat nechtěl, brání Guľa útočníka Chorého

S Chorým, který mimochodem společně s gólmanem Hruškou naskočil z plzeňského kádru do největšího počtu zápasů v sezoně, tak po zbytečném úderu loktem a karetním trestu pro víkendové utkání v Olomouci počítat nemůže. Vrátí se mu ale stoper Hejda, který pykal tentokrát.

Zlínu jste příliš šancí nedali...

Měli jsme velmi slušný vstup, vlastně celá první půle byla dobrá. Umíme hrát rychleji, ale terén nám brzdil kombinaci. Dali jsme i neuznaný třetí gól, který nás však vykolejil. Soupeř byl trpělivý, změnil rozestavení a stále vytrvale pracoval v úzkém bloku. Drželi jsme míč, ale nikoliv v nebezpečných prostorech.

Potěšilo vás, že jste nakonec regulérní třetí trefu ještě přidali?

Je důležité, že jsme se v závěru tlačili do gólu a byli odměnění, navíc jsme uhlídali čisté konto. Zlín hraje o všechno, takže pak do toho šel s velkou mírou rizika. Výhry si velmi cením, až na Brabce jsme obměnili celou obranu a odpracovali to.

Jak se vám zamlouval výkon Jana Kopice? Po utkání na Slavii jste ho kritizoval...

V první půli tahal naše akce, dal velice důležitý první gól. Takhle potřebujeme, aby křídlo fungovalo. Ani mu nebudu vyčítat neproměněnou šanci, podstatné je, že byl na správném místě. Chytil se, vstřelil branku a pomohl mančaftu, tak by to mělo být.

Vzal si vaše slova k srdci?

Nevnímal jsem to jako nějakou tvrdou kritiku. Není to jen o samotném hráči, možná jde i o můj timing. Ví, jaké má úkoly. Věci máme dlouhodobě nastavené. Zpětně vím, že není jednoduché střídat v zápase podobné intenzity, jaký se hrál na Slavii. Jeho odpověď nepotřebuje komentář. V první půli tým táhl, super.

Osmou žlutou kartu vyfasoval útočník Chorý, v příštím duelu tak hrát nesmí.

Chtěli jsme jet do Olomouce s určitým záměrem, což on ví a je z toho velmi smutný. Osm žlutých je na hrotového hráče dost. Je to škoda. Prvních šest nehodnotím, u těch jsem nebyl, ale myslím, že intenzivně pracuje na tom, aby už další nedostával. Vůbec neměl v úmyslu někoho trefit. Už byl metr před hráčem. Nemyslím, že chtěl někoho faulovat, ale spíš ho dostihly věci z předchozích zápasů.

Slavia v souběžně hraném utkání ztratila v Ostravě, rázem vaše naděje na titul opět lehce ožila. Ztrácíte šest bodů.

Koncentrujeme se na sebe. Je to sice klišé, ale je to tak. Udělali jsme vlastní krok, ale výsledek jsme samozřejmě vnímali. Je potřeba nabrat síly a soustředit se na závěr základní části. V nadstavbě se pak může stát cokoliv.