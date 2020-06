Reakce na kritiku. Snad jsem výkon na Slavii odčinil, doufá Kopic

Nerad se vrací, často rozhazuje rukama, pokud ztratí míč nebo nedostane nahrávku. A po šlágru na Slavii slyšel od trenéra Guľy přímou kritiku.

„Nenaskočil do utkání správně, přitom měl přinést přidanou hodnotu,“ vyčítal plzeňský kouč.

„Nebylo to dobré, snad jsem to teď trochu odčinil,“ vykládal Kopic po středečním vítězství.



Křídelníka Viktorie musela ta slova zabolet, vždyť Guľa snad poprvé za dobu, co je v Plzni, vyjádřil nespokojenost s některým jednotlivcem.

Pokud tedy pomineme tři měsíce starou událost, kdy se mu nelíbil přístup koho? Ano, právě Kopice.

„Musím říct, že pan Guľa po mně trošku víc šlape. No vždyť víte vy i já, v čem mám slabiny,“ usmíval se tehdy reprezentant.

Ztratil výsadní pozici v základní sestavě, poslední dobou většinou působí jen jako žolík ze střídačky.

Proti Zlínu však v našlapaném programu dostal šanci od úvodu a zářil. V první akci se zdálo, že prováhal moment na přihrávku Kayambovi, jenže poté práskl levačkou do míče a uklidil jej ke vzdálenější tyči. O pár chvil později se pak prohnal kolem obránce a naservíroval balon Beauguelovi, který už neměl složitou úlohu. Nepřipomínal otrávenou verzi Kopice, jež často dokáže působit vyloženě nepříjemným dojmem.

Naopak byl hladový, svými náběhy podporoval každou ofenzivní akci a byl produktivní. K dokonalosti chybělo jen proměnit šanci necelou půlhodinku před koncem, kdy trefil skluzujícího obránce.

„Ale to mu vyčítat nebudu. On ví, jakou má úlohu a je podstatné, že takto zareagoval. Jsem rád, že se chytil příležitosti a pomohl mančaftu. Tak by to mělo být,“ chválil Guľa.