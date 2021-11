Knírače Pernicu potěšil gól i prohra Slovácka: Možná mysleli, že je hotovo

Pernica pykal za červenou kartu, kterou obdržel v divokém šlágru na půdě pražské Slavie. „Že dostanu dva zápasy, jsem úplně nečekal,“ přiznal. Plzeň se tak ocitla ve výrazném deficitu, co se obsazení stoperské pozice týče a na Baníku ji musela „lepit“ útočníkem Chorým.

Proti Bohemians už byly defenzivní řady opět v obvyklejším složení, navrátilec Pernica se navíc hlavou prosadil a zařídil vítězství.

Věřil byste v tak jednoznačný průběh?

Jsme samozřejmě spokojení, šest nula moc lidí nečekalo. Já ze srandy v kabině tipoval čtyři nula. Máme radost, že jsme se dotáhli na špici. V týdnu teď bude dobrá nálada, potrénujeme a pojedeme si to rozdat v neděli na Slovácko.

Šli jste do zápasu s jistým respektem, když jste čekali na vítězství už tři zápasy?

Nijak jsme se o tom nebavili, že jsme párkrát nevyhráli. Doma se nám dlouhodobě daří, na to jsme chtěli navázat. Musíme být spokojení. A že byla jen tisícovka diváků, s tím bohužel nic neuděláme. Takový zápas by si zasloužilo vidět třeba osm tisíc lidí.

Vy jste jej otevřel gólem, u vzdálenější tyče jste dostal spoustu místa.

Hned jsem se na to po utkání ještě na mobilu díval. Kalvachovi se nepovedl centr, ale Čermák z toho pěkně vyjel a nacentroval znovu. Já se zrovna vracel, balon jsem dobře trefil a gólman už nezareagoval. Mrzí mě ale hned naše první standardka, tam jsem to sebral Honzovi Kopicovi. Pak jsme dali naštěstí góly oba dva.

Byl jste po distancu nažhavený?

Musím říct, že jsem úplně nečekal, že dostanu dva zápasy. S červenou na Slavii jsem úplně nesouhlasil, pak jsem i kvůli reprepauze měsíc nehrál. Hodně jsem se těšil a dopadlo to asi nejlépe, jak mohlo.

Vsítil jste svůj první gól v sezoně, za kariéru už jich máte na kontě však devatenáct. Váš parťák ze středu obrany Lukáš Hejda má dokonce ještě o jeden víc...

Abych řekl pravdu, tak před zápasem jsem si říkal, že bych gól mohl dát. Vydařilo se to, byl navíc vítězný. Devatenáct je na stopera dobrý počin, žádnou vytyčenou metu nemám. Jak je vidět, tak po standardkách branku dát umíme, což je pro oba samozřejmě plus.

Přinesl vám štěstí knírek, který si pěstujete pod nosem?

Mám ho kvůli movemberu, držím ho už nějakých osm let ještě z doby, kdy jsem hrál za Jablonec. Je to tradice. Ale těším se, až ho za pár dní oholím, protože to strašně svědí. (smích)

Kromě vás se do sestavy vrátil například i Lukáš Kalvach, rázem byla plzeňská defenziva pevnější.

Nevybavuju si, že by měla Bohemka nějakou vyloženou šanci, takže z toho pohledu jsme určitě spokojení. A trenér má větší výběr.

Slovácko ztratilo dvougólové vedení v Českých Budějovicích, nezískalo ani bod. Těší vás klopýtnutí tabulkového rivala?

Viděl jsem to jako hotový zápas, možná to tak viděli i oni. Koukal jsem se ale na góly Basseyho. Nebudu to hodnotit za Slovácko, ale z pohledu Budějovic to byly takové jednoduché branky. Běžel z půlky sám, hezky to vyřešil... Pro nás je samozřejmě dobře, že Slovácko před vzájemným utkáním ztratilo.

Berete to jako výhodu?

Může to být trochu zavádějící. Sice prohráli, ale o to víc se budou koncentrovat. My to po naší výhře nesmíme podcenit a myslet si, že to půjde samo.